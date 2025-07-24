سعيد الماروق يعلن زواجه من خلود ضاهر بصورة وتعليق رومانسي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 10:02 مساءً - بعيدًا عن الأضواء، أعلن المخرج سعيد الماروق ارتباطه من مديرة الإنتاج خلود ضاهر بعد قصة حب عاشاها سويًا انتهت بالزواج حيث نشر عبر حسابه على إنستغرام صورة جمعتهما وشاركها مع زوجته خلود عبر حسابها على إنستغرام. وعلق على الصورة بعبارات رومانسية مختصرًا من خلالها ما تجسده خلود في حياته حيث وصفها بحبيبته وشريكته وزوجته قائلًا:" حبيبتي وشريكتي ومديرة الإنتاج وزوجتي وحبي".

سعيد الماروق لزوجته خلود ضاهر: حبيبتي وشريكتي



لم يعطِ المخرج سعيد الماروق أي تفاصيل تتعلق بزواجه من السيدة خلود ضاهر إنما اكتفى فقط بنشر صورتهما في أحدث ظهور لهما معًا على خلفية الأغنية الرومانسية للفنان زياد برجي "أنا وياك". وكانت الضحكة هي القاسم المشترك لهما في الصورة بما ينمّ عن سعادتهما معًا. حيث علق سعيد الماروق أنها حبيبته وشريكته وزوجته وحبه قائلًا:" حبيبتي وشريكتي ومديرة الإنتاج وزوجتي وحبي". فردت عليه خلود بتعليقين: "أحبك" و" عمودي الفقري" إشارة منها إلى أنه سندها والركيزة والدعامة في حياتها.

وقد تلقى المخرج سعيد الماروق وزوجته مديرة الإنتاج خلود ضاهر العديد من التعليقات المهنئة من أصدقائهما ومعارفهما والعاملين معهما الذين تمنوا لهما زواجًا سعيدًا ومستقرًا والنجاح معًا في حياتهما الخاصة والعملية ومنها "الله يحميكم و يحفظكم لبعض طول العمر"، و"أجمل ثنائي"، و. خلود ضاهر هي مديرة إنتاج وتعمل مع زوجها سعيد المارق في المشاريع الإخراجية التي يتولى تنفيذها بالفيديو كليبات أو أي أعمال أخرى سواء في الأفلام أو المسلسلات.

خلود ضاهر أم لولدين

خلود ضاهر أم لولدين من زواج سابق لها. فعلى صفحتها على إنستغرام تعرّف خلود ضاهر عن نفسها أنها أم لولدين هما يوسف وهادي شعيب. ولديها معهما الكثير من الصور التي تجمعهم سويًا من لحظات مليئة بالحنان وأخرى بالمرح وبعضها من ملاعب الرياضة لاسيما أن ولديها منتميان لفرق كرة السلة ووالدتهما من أبرز مشجعيهما على أرض الملعب.

كذلك كان للمخرج سعيد الماروق تجربة زواج سابقة من السيدة جيهان أبو عايد. ولديهما ولدان هما ابنتهما لمار وابنهما تيم.

سعيد الماروق وبصمة خاصة في عالم الإخراج



المخرج سعيد الماروق صاحب بصمة مميزة بعالم إخراج الفيديو كليبات حيث سجلت غالبية الأغاني المصورة لنجوم لبنانيين ومن العالم العربي نجاحًا بارزًا ومنها أغاني: " إحساس جديد، شخبط شخابيط، بتفكر في إيه، مين ده إللي نسيك، مش فارقة كتير" للفنانة نانسي عجرم، و"سعودي وأسمر" للفنان أحمد سعد، و" غـالي، خليك بقلبي، سألو عينيه، يمكن، أحلى الاوقات، أجمل الاشياء، أحب الليل للفنان عاصي الحلاني و"ليش مغرب، شو مغيرة، شو هالحلا، شو جاني، هيدا حكي، تعا خبيك، دني يا دنا" للفنانة نجوى كرم، و"بيحسدوني عليه، إنت طيب" للفنانة نوال الكويتية، و"ناويلك" للفنانة أحلام، و"ممنونك أنا، الجرح اللي بعده" للفنان ملحم زين، و"ليطمئن قلبي وفهموه" للفنان ماجد المهندس، و"دلع، إلى تلميذة" للفنان كاظم الساهر، و"كل يوم في عمري" للفنانة إليسا، و"سيا سيا" للفنان محمد منير و"قرّب لي، بحبك انا كتير، بأحسن حال" للفنان وائل كفوري، و"بنص الجو، عشقانة، شفت بعيني" للفنانة لطيفة و"مشيت سنين" للفنانة أصالة و"ليه مشتاقالك" للفنانة نوال الزغبي و"ناسيني ليه" للفنان تامر حسني و"بربك" للفنان ناصيف زيتون و" آخر مرة " للفنانة ماريتا الحلاني و"أنا اللي عشقاك" للفنانة الراحلة سوزان تميم وغيرها من الأغاني المصورة الناجحة من إخراج سعيد الماروق.

كذلك سجل بصمة إخراجية في أفلام "المتحولون الجزء الثاني" و" 365يوم سعادة" و"الفلوس" و"ولا غلطة"، وفي مسلسلات "دور العمر" و"الدولة العميقة" و"هوس".

