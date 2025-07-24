سيلفستر ستالون يُرثي المُصارع الراحل هالك هوجان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 10:02 مساءً - حرص النجم العالمي سيلفستر ستالون على رثاء المُصارع والفنان الراحل هالك هوجان، والذي رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر ناهز الـ71 عامًا إثر إصابته بنوبة قلبية. سيلفستر ستالون يتحدث عن مُشاركته بطولة الجزء الثالث من روكي ونشر النجم العالمي سيلفستر ستالون عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" صورة جمعته بالمُصارع الراحل هالك هوجان، وعلق عليها قائلًا: " لقد حظيتُ بشرف مقابلة هذا الفنان الرائع عندما كان في السادسة والعشرين من عمره كان رائعًا للغاية، ومهارته المذهلة جعلت روكي 3 مميزًا للغاية .. قلبي ينفطر. أعتقد أنه رحل...".

تفاصيل وفاة المُصارع هالك هوجان يُذكر أن المُصارع هالك هوجان قد رحل عن عالمنا اليوم الخميس 24 يوليو 2025 عن عمر ناهز الـ 71 عاماً إثر إصابته بسكتة قلبية في منزله بفلوريدا.

يُمكنكم قراءة: وفاة أسطورة المصارعة الحرة هالك هوجان

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أن عدة وحدات من سيارات الشرطة وفرق الإسعاف شوهدت خارج منزل أسطورة WWE هوجان الذي تم نقله على سيارة إسعاف، وكانت قد وهرعت خدمات الطوارئ الطبية إلى منزله في كليرووتر بولاية فلوريدا في الصباح الباكر، استجابة لنداء سكتة قلبية.

وقبل أسابيع قليلة من وفاته، نفت زوجة هوجان، سكاي ديلي، علناً التكهنات بأنه في غيبوبة، مؤكدة للجماهير أن قلبه "قوي"، وأنه يتعافى بثبات من العمليات الجراحية الأخيرة.



