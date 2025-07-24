رزان جمال تشوّق جمهور "رجل الرمل" بلقطات حصرية من كواليس الموسم الجديد

رزان جمّال تروج للموسم الجديد من مسلسل رجل الرمل

هكذا ستظهر رزان جمّال في مسلسل رجل الرمل

أعمال رزان جمّال... بين العالمية والعربية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 10:02 مساءً - بين الخيال والأسطورة، وبين القاهرة ولندن، تثبتيوماً بعد يوم أنها نجمة من طراز خاص، تجمع بين الأداء العالمي والحضور العربي، وتواصل ترسيخ اسمها كأحد أبرز الوجوه العربية على الساحة الدولية.شاركت النجمة رزان جمّال، محبيها وجمهورها عبر صفحتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، مجموعة صور من كواليس تصوير الموسم الثاني من المسلسل العالمي الشهير “” (The Sandman)، الذي يعرض عبر منصة نتفليكس، وسط تفاعل واسع من جمهورها في العالم العربي وخارجه، وظهرت رزان في الصور، وهي تستعد لتصوير أحد مشاهدها بشخصية “ليتا هول”، مرتدية فستاناً جلدياً لافتاً، كما ظهرت في لقطة أخرى مرتدية معطفاً ثقيلاً في موقع تصوير بارد.وعلّقت النجمة اللبنانية البريطانية على الصور بكلمات تعكس حماسها الشديد للعودة بشخصيتها المعقدة التي أثارت اهتمام المشاهدين في الموسم الأول..." احلم بجرأة، واحذر من الطيبات (اللواتي لسن طيبات حقاً). ليتا هول".المسلسل المقتبس عن سلسلة القصص المصورة الشهيرة لـنيل غايمان، تلعب رزان دور “ليتا هول” امرأة قوية تتصارع مع أحلامها وكوابيسها، بعد فقدان زوجها وتحولها إلى شخصية محورية في عالم Sandman الغامض، ويُعد هذا الدور من أبرز أدوارها العالمية، حيث يتداخل فيه الجانب الإنساني مع الخيال المظلم والأسطوري، وهو ما تطلب منها أداءً نفسياً وعاطفياً عميقاً.رزان جمّال لمع نجمها في بداياتها من خلال فيلم Carlos، ثم انتقلت إلى هوليوود لتشارك في أعمال مثل A Walk Among the Tombstones وCruel Summer مع كاني ويست، وحققت نجاحاً عربياً كبيراً بعد بطولتها لمسلسل “ما وراء الطبيعة” (Paranormal) على نتفليكس، الذي رسّخ حضورها في الدراما الناطقة بالعربية ذات الإنتاج العالمي.كما تألقت في فيلم “كيرة والجن”، وشاركت في بطولة المسلسل العربي الناجح “الثمن”، بالإضافة إلى مسلسل “القدر”، وتخوض حالياً تجربة جديدة في عالم الكتابة من خلال إصدارها لكتاب أطفال بعنوان “Lulu and Blu”.أما على صعيد السينما، فتستعد رزان للمشاركة في فيلم “أسد” إلى جانب النجم محمد رمضان، من تأليف وإخراج محمد دياب.يمكنكم قراءة .. رزان جمّال لـ"الخليج 365": نور في مسلسل "القدر" غيرت حياتي

