وفاة والدة الفنان فليكس والعزاء غدا بمسجد أبو المكارم

القاهرة - سامية سيد - توفيت والدة مطرب الراب فليكس، حيث أعلن عبر خاصية "استوري" حسابه على إنستجرام، وشيعت الجنازة عصر اليوم الخميس من مسجد السيدة نفيسة، ومن المقرر أن يتلقى العزاء غداً الجمعة، عقب صلاة المغرب من مسجد أبو المكارم بصلاح سالم.



في جانب آخر، شارك فليكس مؤخراً كممثل من خلال مسلسل ولاد الشمس، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي ومحمود حميدة، الذى عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق مشاهدات كبيرة وقت عرضه على قنوات المتحدة ومنصة Watch it.



ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.