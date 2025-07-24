شكرا لقرائتكم خبر عن ناصيف زيتون يحيى حفلاً غنائياً في مهرجان جرش الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم ناصيف زيتون، ثاني أيام مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 39، حيث يقدم باقة متميزة من أشهر أغنياته المميزة ما بين القديم والجديد.

شهد افتتاح مهرجان جرش بالأردن حضور رئيس وزراء الأردن الدكتور جعفر حسان مندوبا عن الملك عبد الله الثانى، ليشعل شعلة مهرجان جرش التاسع والثلاثين، الذى يستمر حتى 2 أغسطس المقبل، ويحمل هذا العام شعار: "هنا الأردن.. ومجده مستمر".

وتزيّنت سماء جرش بعروض دورن تضمنت صورا للملك عبد الله الثانى وولى العهد، وشعلة المهرجان وشعاره، وصورا للمدينة الأثرية، وعلم الأردن.

يشار إلى أن مهرجان جرش يقام كل عام برعاية: وزارة الثقافة، وزارة السياحة والاثار، وامانة عمان الكبرى، وزارة الإدارة المحلية، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبلدية جرش الكبرى، نقابة الفنانين الأردنيين، رابطة الكتاب الأردنيين، اتحاد الكتاب والادباء الأردنيين، رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين.