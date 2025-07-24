المخرج سعد هنداوي يكشف حقيقة 10 شائعات حول مسلسل فات الميعاد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 08:28 مساءً - في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "فات الميعاد"، تصاعدت عدة شائعات طالت تفاصيل الإنتاج والكواليس والتصوير، ولهذا التقت كاميرا "الخليج 365" بمخرج العمل سعد هنداوي والذي فند تلك الشائعات واحدة تلو الأخرى، مؤكداً أن الكثير مما يتداول لا يمت للواقع بصلة.

الحلقات لم تمد بعد النجاح

تغيير اسم المسلسل

كلاكيت مسلسل فات الميعاد في اليوم الأول للتصوير

تميمة حيوانية لكل دور

جزء ثانٍ

أكد هنداوي أن المسلسل لم يكن مخططاً له 15 حلقة كما أشيع، بل كان الاتفاق منذ اللحظة الأولى على 30 حلقة كاملة، وهو ما تم التعاقد عليه مالياً وإنتاجياً، نافياً تماماً أن التمديد جاء استجابة لنجاح الحلقات الأولى.نفى المخرج أن يكون اسم المسلسل قد تغير أثناء التصوير، مشيراً إلى أن أول لوحة الكلاكيت في أول يوم تصوير كانت تحمل عنوان فات الميعاد"، وهو الاسم المعتمد منذ البداية.رداً على بعض القراءات النقدية التي تحدثت عن اعتماد المخرج على تميمة "الحيوانات" في توجيه الممثلين، فمثلاً شبه "مسعد" بقطط الشوارع العنيفة، و "بسمة" بالغزالة الأسيرة وغيرها، وصف هنداوي هذه الفكرة بأنها تحليل نقدي محترم لكنه غير واقعي، وقال: " لا يوجد مخرج في العالم يعمل بتلك الطريقة، فنحن نعمل بمهنة حرفية ومشاعر إنسانية، وليست استعارات رمزية أثناء التصوير.قطع هنداوي الجدل حول وجود جزء ثانٍ من المسلسل، نافياً أن تكون هناك نية أو حتى تشاورات مبدئية بشأن تقديم امتداد درامي للعمل.

أسماء أبو اليزيد مرشحة من البداية

التصوير مستمر أثناء العرض

حقيقة مشاهد الضرب

انسحاب النجوم

حذف بعض المشاهد

تعديل النهاية

عن فات الميعاد

أوضح المخرج أن اختيار الفنانة أسماء أبو اليزيد لدور "بسمة" كان محسوماً منذ مرحلة المعالجة، أي قبل حتى كتابة الحلقات، مؤكداً أنها كانت جزءاً من القصة.أشار "هنداوي" إلى أن كافة الأمور الإنتاجية والكتابية كانت محسومة قبل العرض، مؤكداً أن آخر يوم تصوير كان في نهاية أبريل أو بداية مايو، بينما بدأ عرض المسلسل في 13 يونيو، ما ينفي تماماً فكرة استمرار التصوير خلال العرض.وحول ما أثير عن كون مشهد ضرب "مسعد" لـ"بسمة" حقيقياً، أكد "هنداوي" أن ذلك غير منطقي ولا مهني، قائلاً: "لو المشهد حقيقي، كنا وقفنا التصوير أسبوعاً عشان الإصابة، ده تمثيل باتفاق واحتراف."نفى مخرج العمل ما تردد عن انسحاب أحد النجوم بعد بداية التصوير أو توسيع الدور، مؤكداً أن كل الأسماء كانت ثابتة وموافقة منذ لحظة البداية، ولم يحدث أي تعديل طارئ على فريق التمثيل.كشف "هنداوي" حقيقة حذف بعض المشاهد خلال المونتاج لضبط إيقاع السرد والالتزام بعدد الحلقات، وقال جميع المشاهد التي تم تصويرها كانت تنتمي للمسلسل نفسه، من دون وجود حذوفات درامية كبرى، وأن مشهداً واحداً فقط تم تصويره وحذفه لاحقاً.في ختام ردوده، أكد هنداوي أن النهاية لم يتم تعديلها بطلب من أي جهة إنتاجية أو خارجية، قائلاً: "لم يتدخل أحد لا في النهاية ولا في سير الأحداث، الرؤية كانت فنية بالكامل من أول لحظة".يذكر أن مسلسل فات الميعاد من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف محمد فريد، وسيناريو وحوار ناصر عبدالحميد، عاطف ناشد، وإسلام أدهم، ومن إخراج سعد هنداوي، وإنتاج إبراهيم حمودة، وضم مجموعة من النجوم من بينهم أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، محمود البزاوي، محمد علي رزق، سلوى محمد علي، فدوى عابد، حنان سليمان، محمد أبو داود، ولاء الشريف.

