باميلا اندرسون تكشف عن نصيحة بريسيلا بريسلي لها قبل تصوير The Naked Gun 

فريق عمل The Naked Gun يكشفان لـ"الخليج 365" كواليس تحضير وتصوير الفيلم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 08:28 مساءً - تُجسد النجمةوالتي تبلغ من العمر 58 عامًا، دور البطولة في النسخة الجديدة من فيلمأمام النجموالذي يؤدي شخصية "الملازم فرانك دريبين جونيور" خلال أحداث الفيلم، فيما تُجسد باميلا أندرسون شخصية حبيبته "بيث".وخلال حديث باميلا أندرسون مع مجلة "PEOPLE" في العرض الأول لفيلم "The Naked Gun" بالمملكة المتحدة يوم 22 يوليو الجاري في لندن أكدت بأنها كانت على اتصال مع النجمة بريسيلا بريسلي قبل التصوير.وأكدت بأن بريسيلا بريسلي قالت لها بأن عليها الإستمتاع بالأمر ولا تخاف من الأخطاء، وأوضحت باميلا أندرسون بأن ما قالته يعد نصيحة قيمة للغاية.وخلال حضورها العرض العالمي الأول لفيلم "The Naked Gun" قالت بأنها استمتعت كثيرًا بالعمل مع ليام نيسون في الفيلم الجديد مؤكدة بأنه شخص مرح وهي كذلك، لذا انسجموا بشكل رائع أمام الكاميرا وخارجها، كما أشارت إلى أنه عندما يشاهد المعجبون الفيلم سيتضح ما هو مشهدها المفضل خلال أحداث الفيلم.— People (@people)وفي أكتوبر الماضي كان قد أشاد النجم ليام نيسون بالنجمة باميلا أندرسون خلال حديثه لـ People: "أولًا وقبل كل شيء، أنا مغرم بها بشدة إنها رائعة حقًا في العمل معها، لا أستطيع أن أثني عليها بما فيه الكفاية لأكون صريحًا معكِ، فهي لا غرور لديها إنها تأتي فقط لأداء العمل إنها مرحة ويسهل العمل معها ستكون رائعة في الفيلم".وخلال حوار خاص مع الخليج 365 من لوس أنجلوس، تحدّث المخرج الأمريكي Akiva Schaffer أكيفا شافر والمنتجة Erica Huggins إيريكا هوغينز عن كواليس فيلم The Naked Gun المنتظر طرحه خلال الفترة المُقبلة، والذي يُعيد الجمهور إلى روح الكوميديا الساخرة من خلال نسخة جديدة مليئة بالمواقف العبثية، بطولة ليام نيسون، باميلا أندرسون، و بول والتر هاوزر وعدد كبير من نجوم هوليوود.يُمكنكم قراءة:وعن فلسفة الفيلم وكيفية الجمع بين البساطة والرسائل المعقدة، قال المخرج أكيفا شافر: "عندما أعدنا مشاهدة النسخة الأصلية من Naked Gun، لاحظنا أنها كانت بسيطة على السطح، لكنها تتضمن قصة معقدة جدًا—من خلايا نائمة إلى غسل أدمغة إلى الخطرالذي قد يحدث عندما يوضع الذكاء الاصطناعي في الأيدي الخطأ. حاولنا أن نحافظ على هذا التوازن: أن تبدو القصة خفيفة، بينما هي في الواقع العمود الفقري لكل نكتة."مُضيفًا: "لم تكن لدينا أجندة سياسية أو اجتماعية، بل رغبة في تقديم محاكاة ساخرة لما يجري في عالم التكنولوجيا والمليارديرات، ولكن عبر عدسة الأفلام نفسها."

