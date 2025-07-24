في حسرة الغياب.. يسرا تُحيي ذكرى رحيل والدتها بكلمات مُثقلة بالشوق والحنين

أحيت الممثّلة المصريّة، يسرا، الذكرى السادسة لرحيل والدتها، بكلمات مؤثرة حملت الكثير من الشجن والوفاء، نشرتها عبر حسابها الرسميّ على موقع “فايسبوك”، معبّرة عن ألم الافتقاد واشتياقها الذي لا يزول.

وأرفقت يسرا منشورها بصورة قديمة تجمعها بوالدتها الراحلة، وكتبت: “ست سنوات مضت على فراقكِ يا أمي، ولا يزال غيابكِ يترك فراغًا كبيرًا في حياتي… لا شيء يمكنه أن يعوّض وجودك. أُكمل حياتي بدعائك، وأسأل الله أن يُلهمني الصّبر على فراقك يا أغلى ما في الدنيا.”

وأضافت: “اللهم اجمعني بها في الفردوس الأعلى، وارحمها برحمتك الواسعة، واسكنها فسيح جناتك. من باب الالتماس لا الأمر، أرجو قراءة الفاتحة عن نفس والدتي وعن نفس كلّ من فارقونا من الأحبّة.”

كلمات يسرا، التي لامست قلوب متابعيها، جاءت انعكاسًا لعلاقة استثنائيّة بين أم وابنتها، لا تنتهي بانتهاء العمر، بل تستمرّ بالحبّ والدّعاء والذكرى.

على صعيد الأعمال الفنيّة، تصوّر يسرا فيلم بعنوان “السّت لما” يضّم على صعيد البطولة الى جانبها كلّ من ماجد المصريّ ودرّة وياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، إنتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشّرف. وتدور أحداثه في إطار اجتماعيّ يطرح عددًا من قضايا المرأة وهو من تأليف كيرو أيمن، ومحمّد بدوي. وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى، ورنا السّبكي.

كذلك بدأت تصوير فيلم بعنوان”بنات فاتن” الذي يضم كوكبة من الممثلين أبرزهم يسرا، باسم سمرة وهدى المفتي، مصطفي شحاته، إسلام مبارك، حمدي هيكل وغيرهم من ممثلي الشباب. كما يظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف ضمن الاحداث.

والعمل من تأليف أمينة مصطفى وإنتاج علي بني حمد سينيتوبيا cinetopia Films ومدير التصوير بيشوي روزفلت وإخراج محمد نادر.