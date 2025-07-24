شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم كادوا يفقدون حياتهم خلال حفلاتهم.. آخرهم بيونسيه وكاتى بيرى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحفلات الغنائية حول العالم لحظات خطيرة كادت تنتهى بكوارث، بعدما واجه عدد من النجوم العالميين مواقف صعبة خلال عروضهم المباشرة أمام الآلاف من الجماهير، بسبب أعطال تقنية أو حركات استعراضية جريئة.

كاتي بيري

في واحدة من أكثر اللحظات توترًا، علقت النجمة كاتي بيري في الهواء خلال حفلتها في سان فرانسيسكو ضمن جولتها "The Lifetimes Tour"، كانت كاتي معلّقة في مجسم على شكل فراشة فوق الجمهور عندما حدث عطل مفاجئ كاد أن يؤدي لسقوطها، قبل أن تتمالك الموقف ورغم الموقف المحرج، تعاملت كاتي بروح مرحة، طالبة المساعدة من الجمهور وسط ضحكاتهم.

بيونسيه

كما واجهت النجمة بيونسيه الشهر الماضي موقفًا مشابهًا خلال إحدى حفلاتها، ضمن جولة "Cowboy Carter" في هيوستن، حيث انحرفت السيارة المعلقة فجأة بـ بيونسيه، لكنها هدأت الجمهور وبقيت على المسرح حتى تم إنزالها بأمان Beyoncé flying car tilt – Houston concert.

ليدي جاجا

ولم تسلم ليدي جاجا من المواقف الصادمة، حيث سقطت من أعلى البيانو خلال جولة "Monster Ball" في هيوستن عام 2011 عندما حاول أحد المعجبين احتضانها على المسرح، ما أدى إلى سقوطهما سويًا على الأرض، وسط ذهول الجمهور. ومع ذلك، نهضت جاجا وأكملت الأغنية وكأن شيئًا لم يحدث.

مادونا

أما مادونا فسقطت بقوة على درج المسرح خلال حفل توزيع جوائز BRIT عام 2015، بعدما علق وشاحها بالزي الخلفي وسحبها للخلف بشكل عنيف. ورغم الألم، نهضت واستكملت العرض.

مايكل جاكسون

كما تعرض مايكل جاكسون لموقف كاد يودي بحياته في أحد عروضه ببرشلونة، عندما تعطلت منصة الرفع وهو فوقها، لكنه تماسك حتى نزل بسلام.