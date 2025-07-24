يسرا تحتفل بيوم ميلاد أحمد عز ومنة شلبي: فخورة بيكم

تهنئة خاصة من يسرا

تهنئة منة شلبي الصورة ستوري من حساب يسرا على إنستغرام

تهنئة أحمد عز بيوم ميلاده الصورة ستوري من حساب يسرا على إنستغرام

تعاون جديد يجمعهما

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 07:03 مساءً - حرصتعلى تقديم التهنئة لكل من الفنانوالفنانةبمناسبة يوم ميلادهما، ووجهت لهما رسائل خاصة كشفت عن حبها لهما واعتزازها بمشوارهما الفني المميز.نشرت يسرا عبر ستوري حسابها الشخصي على إنستغرام صورة جمعتها بـ منة شلبي، وكتبت تعليقاً قالت فيه: "كل سنة وأنتِ طيبة يا منجو يا أغلى قلب.. بحبك أوي وفخورة بيكي دايماً.. ربنا يسعدك ويديكي على قد طيبتك".أما خلال تهنئتها لأحمد عز فنشرت صورةً لهما من كواليس مسرحيتهما ملك والشاطر، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا عز.. ربنا يفرح قلبك دايماً ويزيدك نجاح فوق نجاح.. فخورة بيك وبحبك جداً".تفاعل متابعو يسرا مع هذه الرسائل وأبدوا إعجابهم بموهبة الثنائي وتمنوا لهما مزيداً من النجاح والتألق.الجدير بالذكر أنه من المنتظر أن يتم عرض فيلم "فرقة الموت" لمنة شلبي وأحمد عز خلال الفترة القادمة، ينتمي "فرقة الموت" إلى الأفلام التاريخية، حيث تدور أحداثه في الأربعينيات من القرن الماضي، إذ يُجسد آسر ياسين دَور خُط الصعيد، ويُكلف الضابط عمر (أحمد عز) بمهمة القبض عليه؛ فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث.فيلم "فرقة الموت" من بطولة: أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد. مع عددٍ من ضيوف الشرف، منهم: أمينة خليل. ومن تأليف صلاح الجهيني. وإخراج أحمد علاءالديب.يُشار إلى أن الثنائي تعاونا معاً على مدار السنوات الماضية في العديد من الأعمال السينمائية المميزة التي حققت نجاحاً كبيراً، لعل أبرزها بدل فاقد والجريمة وحلم عزيز.قد يعجبك وفاة زيزي مصطفى والدة منة شلبي شائعة روّج لها هذا الفنان

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».