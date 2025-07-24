محمد حماقي برفقة زوجته وابنته في أحدث ظهور على البحر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 07:03 مساءً - يقضي الفنان محمد حماقي إجازته الصيفية في الساحل الشمالي برفقة أسرته، ويأتي ذلك في ظل عدم ارتباطه هذه الأيام بإحياء حفلات جديدة، حيث ظهر حماقي بصحبة زوجته نهلة الحاجري وابنته فاطمة في ظهور نادر للأسرة معاً عبر وسائل الإعلام ومنصات السوشيال ميديا، إذ تم تداول صور حماقي وزوجته وابنته على نطاق واسع خلال الساعات الماضية.
محمد حماقي تزوج من نهلة الحاجري في 7 ديسمبر 2011، حيث التقيا لأول مرة خلال معرض أزياء كانت تُقيمه نهلة في منزل أهلها، ثم انفصلا في يوليو 2014 ثم عادا لبعضهما بعد عامين ورزقا بابنتهما الوحيدة فاطمة في 6 يونيو 2017، وطوال هذه السنوات حرص حماقي على إبعاد حياته الشخصية وأسرته عن وسائل الإعلام والسوشيال ميديا.
يُذكر أن محمد حماقي كان قد تألق مؤخراً في حفل ضخم ضمن فعاليات مهرجان موازين الدولي بالمغرب الذي أُقيم في الفترة من 20 حتى 28 يونيو الماضي، حيث قدم حماقي واحدةً من أنجح سهرات المهرجان على مسرح النهضة في الرباط وشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، وسط تفاعل كبير مع الأغاني التي قدمها نجمهم المفضل، في الوقت الذي ارتدى فيه قميص المنتخب المغربي.
ابنة حماقي تخطف الأنظارأثار ظهور محمد حماقي وزوجته نهلة الحاجري وابنته فاطمة اهتمام المتابعين، خاصةً أنه دائماً ما يحاول إبعاد ابنته عن وسائل الإعلام، لتخطف فاطمة الأضواء بعدما بدت في الصور بكامل العفوية والبراءة، ولاحظ الجمهور الشبه الواضح بينها وبين والدها محمد حماقي، فيما رأى بعضهم أنها تملك ملامح والدتها نهلة، ما أثار نقاشاً حول مدى الشبه بينها وبين والدتها ووالدها.
حفل مرتقب لحماقي في مهرجان جرشويستعد محمد حماقي لإحياء حفل غنائي في الأول من أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ39، والذي تم افتتاحه أمس الأربعاء 23 يوليو ويمتد حتى 2 أغسطس المقبل، تحت شعار: "هنا الأردن.. ومجده مستمر"، ويشمل برنامج المهرجان حفلات غنائية وأمسيات شعرية، وعروضاً مسرحية، ومعارض فنية، ومعارض للأشغال اليدوية والحرف التراثية.
