«هجرة» «ملكة القطن» و«رقية» ثلاثة أفلام عربية ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان فينيسيا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 07:03 مساءً - تعود السينما العربية إلى مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ82 بمشاركة استثنائية، عبر ثلاثة أفلام تمثل المملكة العربية السعودية، السودان والجزائر، ضمن أقسام رسمية بالمهرجان الأعرق عالميًا والذي ستبدأ فعالياته من 27 أغسطس المُقبل وتستمر حتى 6 سبتمبر.

«هجرة»... التعاون الثاني بين شهد أمين ومحمد حفظي

أول المشاركات يأتي من السعودية، حيث يُعرض فيلم «هجرة» للمخرجة شهد أمين ضمن مسابقة Spotlight. الفيلم يُعد ثاني تعاون يجمع شهد بشركة فيلم كلينك بعد النجاح الذي حققته بفيلمها الأول «سيدة البحر». الفيلم الجديد من إنتاج مشترك بين بيت أمين للإنتاج وفيلم كلينك، كما تتولى فيلم كلينك المستقلة توزيعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قصة شاعرية لجدة تبحث عن حفيدتها

تدور أحداث «هجرة» في العام 2001، وتروي قصة جدة تسافر من جنوب السعودية إلى مكة المكرمة برفقة حفيدتيها، وعندما تختفي الحفيدة الكبرى، تنطلق الجدة مع الصغرى شمالًا بحثًا عنها. الرحلة تأخذ طابعًا إنسانيًا شاعريًا، وتُبرز جمال المملكة وتنوعها الثقافي وعمقها التاريخي.

يشارك في البطولة: خيرية نظمي، نواف الظفيري، لمار فدان، وبراء عالم. ويُعد الفيلم نتاج شراكات إنتاجية متعددة، من ضمنها المركز العراقي المستقل للأفلام، وأيديشن ستوديوز (فيصل بالطيور)، بمشاركة المنتجين: أيمن جمال، محمد علوي، محمد حفظي، بالإضافة إلى هيومن فيلم (علي الداردي)، وثري آرتس (عبود عياش وسيد أبو حيدر)، بدعم من فيلم العلا، ومؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وهيئة الأفلام عبر مبادرة "ضوء"، إلى جانب دعم نيوم وإثراء.

يتولى توزيع الفيلم في السعودية وكالة سين ويفز، أما التوزيع العالمي فتقوم به وكالة CAA.

«ملكة القطن»... دراما نسوية من السودان إلى العالم

المشاركة الثانية تأتي من السودان، عبر فيلم «ملكة القطن» للمخرجة سوزانا ميرغني، والذي يُعرض ضمن أسبوع النقاد الدولي. الفيلم يُعد أول أفلام ميرغني الطويلة بعد أن نالت شهرة واسعة بفيلمها القصير «الست» الحائز على جوائز عديدة.

فتاة في مواجهة المستقبل

تدور أحداث الفيلم في قرية سودانية تزرع القطن، حيث تعيش المراهقة نفيسة تحت ظل جدتها "الست"، زعيمة القرية التي قاومت الاستعمار البريطاني.

تتغير الأمور مع وصول رجل أعمال شاب يحمل بذور قطن معدلة وراثيًا، ما يدفع بنفيسة إلى صراع داخلي لتحديد مستقبل القرية ومستقبلها الشخصي.

يشارك في بطولة الفيلم: ميهاد مرتضى، رابحة محمد محمود، طلعت فريد، حرم بشير، محمد موسى، وحسن محيي الدين. الفيلم إنتاج مشترك بين ألمانيا (Strange Bird GmbH - Jip Film – Verleih - Storming Donkey Productions)، وفرنسا (Maneki Films)، وفلسطين (Philistine Films)، ومصر (Film Clinic، MAD Solutions)، وقطر والمملكة العربية السعودية.

ويتقاسم حقوق توزيعه في الشرق الأوسط كل من MAD Solutions وفيلم كلينك المستقلة للتوزيع.

«رقية»... فيلم رعب يتجاوز الحدود

أما ثالث الأعمال المشاركة فهو فيلم «رقية»، أول فيلم طويل للمخرج يانيس كوسيم، والذي يُعرف بفيلمه القصير السابق «خويا». الفيلم يُعرض أيضًا ضمن أسبوع النقاد الدولي، ويُعد نقلة نوعية في سينما الرعب العربية.

ذاكرة مفقودة وشر مقيد منذ 30 عامًا

يبدأ الفيلم من حادثة عام 1993، حين يفقد أحمد ذاكرته. وفي الوقت الحاضر، يصاب شيخه بمرض الزهايمر، تحت أنظار تلميذه القلق. وبينما يخشى أحمد تذكّر ماضٍ مظلم، يخشى التلميذ فقدان أستاذه لذاكرته، خشية عودة شرٍ قديم ظل مقيّدًا لثلاثة عقود.

يضم طاقم العمل: أكرم جغيم، علي نموس، مصطفى جادجام، ومن إنتاج Supernova Films, 19, Mulholland Drive Production، بدعم من وزارة الثقافة الجزائرية، المعهد الفرنسي، والسفارة الفرنسية في الجزائر، وصندوق البحر الأحمر، آفاق، ومؤسسة الدوحة للأفلام.

ويتولى فيلم كلينك المستقلة للتوزيع مهمة التوزيع في العالم العربي.

محمد حفظي: مواهب نسائية وصوت عربي متجدد

وفي تعليق خاص، قال محمد حفظي، مؤسس ومدير "فيلم كلينك": "للمرة الأولى، نشارك في مهرجان فينيسيا بثلاثة أفلام من صُناع أفلام متنوعين للغاية إلى جانب كونهم موهوبين. اثنتان من المخرجات المتميزات تقفان خلف فيلمي «هجرة» و«ملكة القطن»، أما يانيس كوسيم فيُثبت أن السينما الشمال إفريقية قادرة على تطوير مستوى أفلام الرعب والوصول بها للجمهور العالمي، هذه المرة من خلال أقدم مهرجان سينمائي في العالم".

وأضاف: "الأفلام الثلاثة تقدم دليلاً ملموساً على أن السينما العربية، بقيادة مواهبها الشابة والنسائية، باتت تمتلك صوتاً قادراً على المنافسة عالميًا".

موعد مهرجان فينيسيا 2025

ينطلق مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الثانية والثمانين من 27 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2025، في جزيرة ليدو بمدينة فينيسيا الإيطالية. وتأتي مشاركة الفيلم السعودي "هجرة" في Venice Spotlight لتؤكد المسار المتصاعد للسينما السعودية في الحضور الدولي، وتعكس ثقة متزايدة في أصوات إبداعية نسائية تصنع الفرق وتبني جسورًا جديدة بين الثقافة المحلية والعالمية.

