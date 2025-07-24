جينيفر لوبيز.. النجمة التي نجحت في الموسيقى والسينما على حد سواء 

البداية بمنتصف التسعينيات والنجاح أمام روبين ويليامز

مسيرة سينمائية استمرت لثلاثين عاماً برصيد تجاوز الأربعين فيلماً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 07:03 مساءً - تُعد النجمة العالميةواحدةً من أشهر النجمات على مستوى العالم، وبشكل خاص في مجال الغناء، حيث حققت من خلاله نجاحاً كبيراً حول العالم، وكانت ألبوماتها الموسيقية تُحقق أعلى المبيعات ونالت عنها العديد من الجوائز العالمية.وعلى الرغم من نجاح النجمة جينيفر لوبيز بعالم الغناء، إلا أنه كان لها تجربة كبيرة في عالمحيث شاركت ببطولة عددٍ كبير من الأفلام السينمائية، مُحققة نجاحاً لا يقل عن نجاحها في مجال الغناء، واحتفالاً بيوم ميلادها والذي يوافق اليوم 24 يوليو نستعرض لكم أبرز الأفلام السينمائية التي شاركت ببطولتها.مع منتصف التسعينيات بدأت النجمة جينيفر لوبيز ظهورها الأول بالسينما الأمريكية من خلال مُشاركتها ببطولة فيلم "Money Train" والذي تم عرضه عام 1995 وشاركت ببطولته أمام كل من ويسلي سنايبس، وودي هاريلسون وبنفس العام تُشارك ببطولة فيلم "My Family" أمام ادوارد جيمس، جيكوب فارجاس.وفي العام التالي 1996 تُحقق جينيفر لوبيز نجاحاً وانتشاراً كبيراً من خلال مُشاركتها ببطولة فيلم "Jack" والذي جسّد بطولته النجم الراحل روبن ويليامز، مما جعلها تضع خطواتها الثابتة في عالم هوليوود.وعلى مدار مسيرة سينمائية استمرت لـ30 عاماً نجحت جينيفر لوبيز في أن تكون واحدةً من نجمات هوليوود والسينما العالمية، حيث شاركت ببطولة ما يتجاوز الأربعين فيلماً سينمائياً.يُمكنكم قراءة:ومن أبرز الأفلام التي شارك ببطولتها فيلم "Blood and Wine" أمام النجم العالمي جاك نيكلسون، كما جسدت أيضاً بطولة فيلم "Selena" والذي تناول السيرة الذاتية للمُغنية سيلينا قوينتنيلا بيريز.كما شاركت أيضاً النجم جينيفر لوبيز في بطولة فيلم "Anaconda" والذي حقق صدى كبيراً حول العالم، كما جسّدت البطولة أمام النجم العالمي جورج كلوني من خلال فيلم "Out of Sight"، كما تعاونت أيضاً مع الفنان بن أفليك من خلال أفلام "Gigli، Jersey Girl".وكان قد شهد عام 2024 نشاطاً كبيراً للنجمة جينيفر لوبيز في السينما الأمريكية، حيث شاركت ببطولة 4 أفلام سينمائية وهي: "This Is Me... Now، Unstoppable، The Greatest Love Story Never Told، Atlas".

