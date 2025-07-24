شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو قطب عن تعاونه مع حكيم فى "يارب فرحني": قدمنا عملاً يفرح الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الشاعر عمرو قطب عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع النجم الشعبى حكيم فى أغنيته الجديدة "يا رب فرحنى"، مؤكدًا فخره بالعمل مع فنان يمتلك جماهيرية كبيرة وتاريخاً فنياً حافلاً.

وقال قطب، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "فخور بالعمل مع نجم بحجم حكيم في أغنية (يا رب فرحني)، وأتمنى أن تكون قد نالت إعجاب الجمهور".

وأوضح أن الأغنية جاءت بهدف تقديم عمل يدخل البهجة على قلوب الناس، مضيفًا: "استطعنا من خلال التعاون مع حكيم أن نقدم شيئًا يفرّح الجمهور، من خلال الكلمات التي كتبتها، والألحان المميزة التي وضعها خالد سلطان، والتوزيع الموسيقي لمحمد حريفة".

وكانت آخر أعمال النجم حكيم هى أغنية "بتاع مصلحتك"، على جميع المنصات الموسيقىة، وحصدت الأغنية مليون و250 ألف مشاهدة منذ طرحها حتى الآن على "يوتيوب"، وهى من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع محمد مصطفى، وتتميز بالطابع الشعبي المميز الذي ينسجم مع أسلوب حكيم الغنائي الحماسي والإيقاع السريع، ومن كلمات أغنية بتاع مصلحتك: عايز تبعد عادي براحتك.. أنا معجب جدًا بصراحتك.. ده أنا من أول مرة قابلتك.. عارف أن أنت بتاع مصلحتك.. لو مفكر إني هزعل وإن قلبي حزين عليك.. يبقي شكلك مش عارفني والشيطان ضاحك عليك.