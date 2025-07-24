شكرا لقرائتكم خبر عن "فى بالى" أحدث أغانى المطرب الأردنى يزن السعيد بعد نجاح "حبيبنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان الأردنى يزن السعيد أغنية جديدة تحمل اسم في بالي، وذلك بعدما حقق نجاحاً كبيراً في آخر أغانيه "حبيبنا"، يزن السعيد يتعاون خلال أغنيته الجديدة في بالى مع الشاعر مصطفى ناصر والملحن تيام علي، وتوزيع ومكس وماستر عمر إسماعيل، وإخراج إبداعي أحمد أبو سلمى، وهي أغنية عصرية يغلب عليها طابع الافرو ميوزيك، وهو أسلوب الجيل الجديد من الموسيقى الذي يؤديه لأول مرة في هذ الأغنية.

وتم طرح الأغنية بالتوازي مع عدد من الانشطة والحفلات التي يحييها يزن السعيد خلال فترة الصيف في عدد من الدول العربية.

وكان يزن السعيد حل ضيفاً على شاشة قناة القاهرة الإخبارية وتطرق لكواليس أغنية حبيبنا وتحقيقها أكثر من مليوني مشاهدة فى وقت قصير على طرحها مؤكداً أن الجمهور المصري ذواق.

جدير بالذكر أن يزن السعيد بدأ انطلاقته الغنائية في عام 2019، من خلال أغنية "ننسى الناس"، لتكون الانطلاقة الفعلية لمسيرته الفنية، وبعد نجاحها، انتقل إلى القاهرة، حيث سجّل مجموعة من الأغاني بالتعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين المصريين، منهم: سامر أبو طالب، عمر إسماعيل، مدين، عمر الشاذلي، تيام علي، مصطفى رؤوف، أحمد موسى، نادر نور، وطارق توكل.

كما اشتهر المطرب يزن السعيد بالغناء بلهجات مختلفة، وتميز في مسيرته بخط غنائي يمزج بين الرومانسية الشرقية والروح العصرية، ومن أبرز أغانيه "طال الغياب"، "بانو"، "سهراية"، "باجي مرة"، "قمر الليالي"، "حبيبنا".