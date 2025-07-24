شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم وابنتها كايلا تتصدران بوسترات فيلم روكى الغلابة والان مع تفاصيل الخبر

طرح صناع فيلم روكى الغلابة للنجمة دنيا سمير غانم البوسترات الدعائية الفردية لأبطال العمل المقرر انطلاقه في دور العرض السينمائى يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 يوليو، للمنافسة في موسم صيف 2025، وتصدرت كايلا رامى رضوان ابنة دنيا سمير غانم بوستراً دعائياً بمفردها لاسيما أنها تشارك في الفيلم وتجسد دور دنيا وهى صغيرة.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم روكى الغلابة البرومو الرسمى للعمل الأسبوع الماضى والذى كشف عن مشاركة إيمى سمير غانم كضيفة شريف من أجل دعم شقيقتها دنيا سمير غانم، كما ظهر أيضاً أحمد الفيشاوى كضيف شرف بدور شخصة مُخترع يقابل دنيا ومحمد ممدوح، هذا بالاضافة إلى أوس أوس الذى يشارك كضيف شرف.

فيلم روكي الغلابة تدور أحداثه حول فتاة قادمة من بيئة ريفية بسيطة، تدخل عالم الملاكمة وتجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء الذين تحاك حولهم المخاطر يلعب دوره محمد ممدوح فتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه، فتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية وفي نفس الوقت ستدخل في قصة حب مع الدكتور.

فيلم روكي الغلابة بطولة دنيا سمير غانم، كل من: محمد ممدوح، محمد ثروت، أحمد طلعت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، الطفلة كايلا رامى رضوان وضيوف الشرف إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس وأحمد سعد، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم في السينما بعد "تسليم أهالي" عام 2021.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم بالدراما كان مسلسل عايشة الدور بطولة نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، وأحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندى.



