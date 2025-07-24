شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق للحصول على تذاكر مهرجان الأوبرا الصيفى 2025 باستاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

تيسيراً على جمهور فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى 2025 الذى يقام لأول مرة باستاد الإسكندرية بالتعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية، ويستمر فى الفترة من 27 حتى 31 يوليو الجارى، أعلنت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام 3 طرق لحجز تذاكر العروض تشمل الحجز أون لاين عبر منصة "تذكرتي" الإلكترونية (www.tazkarti.com)، حيث يمكن للجمهور اختيار المقاعد وإتمام عملية الشراء بسهولة، إلى جانب منفذ بيع التذاكر بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" وشباك حجز التذاكر باستاد الإسكندرية الببوابة الرئيسية لإستاد الإسكندرية (بوابة 16).

وتشهد الفعاليات مشاركة عدد من النجوم البارزين الى جانب عروض متنوعة تشمل أشكال فنية غنائية وموسيقية جذابة تراثية ومعاصرة لتقدم تجربة فنية فريدة تمزج بين الأصالة والحداثة وتناسب الأجواء الصيفية بالمدينة السياحية.

وأكد الدكتور علاء عبد السلام أن إقامة صيف الأوبرا 2025 فى استاد الإسكندرية والأقدم فى مصر وأفريقيا والتحفة المعمارية العريقة، والذى تم تصميمه على غرار أقواس النصر اليونانية - الرومانية، كما يضم جزءًا من سور الإسكندرية الإسلامى القديم يعكس الفكر المتطور لوزارة الثقافة باعتبار الأوبرا أحد قطاعاتها الفاعلة نحو توظيف الأماكن المفتوحة والمساحات غير التقليدية لإحتضان مختلف الأنشطة الإبداعية.

وأوضح أن البرنامج الفنى للفعاليات يتناسب مع طبيعة الأجواء الصيفية بالمدينة الساحلية، ويعمل على جذب أكبر عدد من محبى الفنون الجادة ويشمل مزيجًا من العروض الموسيقية والغنائية التراثية والمعاصرة.

وذكر أن حفل الافتتاح يقام فى التاسعة مساء الأحد 27 يوليو ويحييه النجم إيهاب توفيق ويسبقه فقرة للموسيقى العربية بعنوان شباب فى شباب ويقودها الموسيقار الدكتور محمد الموجى، ويشارك بها كل من كنزى، حنان عصام، ياسر سعيد، وتابع إن اليوم التالى الاثنين 28 يوليو يضم فقرة لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، يعقبها حفل للفنان أحمد جمال.