5 نجمات عالميات مررن بعلاقات سامة.. كاتى بيرى ليست وحدها

وراء بريق الشهرة وعدسات الكاميرات، تختبئ حكايات صعبة وعلاقات سامة مرّت بها نجمات عالميات كُنّ في الواجهة دومًا، لكنهن عِشن تجارب مؤلمة خلف الكواليس، آخرهن النجمة كاتي بيري، وفى هذا التقرير نستعرض قائمة بخمس نجمات عالميات واجهن علاقات توكسِك تركت أثرًا في حياتهن

1. كاتي بيري وأورلاندو بلوم

بعد خطوبة استمرت منذ عام 2019، ورزقا بابنتهما "ديزي"، أعلن الثنائي انفصالهما رسميًا في يونيو 2025، مصدر مقرّب كشف أن العلاقة تحوّلت إلى علاقة سامة بسبب الشجار المتكرر والضغط العاطفي بين الطرفين، حيث أصبحت الخلافات اليومية أمرًا معتادًا، ما أفسد روح العلاقة، ورغم محاولات المصالحة، إلا أن الانفصال كان الخيار الأكثر أمانًا.

2. ريهانا وكريس براون

من أكثر القصص المؤلمة في هوليوود في عام 2009، اعتدى المغني كريس براون جسديًا على ريهانا، مما أدى إلى إصابات جسدية وصدمة نفسية، ريهانا تجرأت لاحقًا على الحديث عن التجربة، مشددة على أهمية الابتعاد عن العلاقات السامة مهما كان الحب كبيرًا.



ريهانا

3. بريتني سبيرز وكيفن فيدرلاين

عاشت بريتني علاقة مضطربة مع زوجها السابق كيفن فيدرلاين، والد طفليها، العلاقة كانت مليئة بالتلاعب والضغط النفسي، خاصة خلال فترة انهيارها الإعلامى عام 2007، بريتنى أكدت لاحقًا أن زواجها لم يكن متوازنًا، وأنها عانت من الانهيار تحت اثار علاقة غير صحية.



بريتني سبيرز وكيفن فيدرلاين

4. أمبر هيرد وجوني ديب

قضية القرن كما وصفها الإعلام، جمعت الثنائي في زواج اتسم بالعنف، الاتهامات المتبادلة، والتسجيلات المُسربة، رغم أن الطرفين تبادلا الاتهامات، إلا أن المحاكم كشفت عن علاقة مدمرة نفسيًا وجسديًا لكلاهما، وكانت حديث العالم لسنوات.

5. تايلور سويفت وجيك جيلنهال

رغم أن العلاقة لم تستمر طويلًا، إلا أن تايلور عبّرت عن حجم الأذى العاطفي الذي تعرضت له من خلال ألبومها الشهير "Red"، خاصة في أغنية "All Too Well"، العلاقة كانت غير متوازنة عاطفيًا، ووصفت بأنها مليئة بالتجاهل والتلاعب العاطفي من طرف جيلنهال.