شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى يتعاون مع ريتشارد الحاج فى مجموعة من الأغانى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النجم مصطفى شوقى تعاقده مع المنتج ريتشارد الحاج، لتحضير مجموعة من الأغانى الجديدة التى من المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة، ويأتى هذا التعاون فى إطار حرص شوقى على تقديم أعمال فنية متنوعة تواكب ذوق الجمهور وتعكس تطوره الفنى.



مصطفى شوقي فى أحدث صور بعد التوقيع



مصطفى شوقي وريتشارد الحاج

وأعرب شوقي في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 عن سعادته بهذه الشراكة التي وصفها بالمثمرة، مؤكدًا أن الأعمال القادمة ستحمل طابعًا مميزًا يجمع بين الأصالة والتجديد، ومن المقرر أن يبدأ العمل على تسجيل أولى الأغانى خلال الفترة القليلة المقبلة، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة والمواعيد الرسمية لطرحها قريبًا.

وأعرب مؤخرا النجم مصطفى شوقي عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه حفله الغنائي الأخير، والذي أُقيم على مسرح البالون تحت إشراف ورئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس قطاع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا واسعًا، وتفاعلًا كبيرًا من الحاضرين مع أغاني شوقي التي قدمها بإحساسه المعتاد، وسط أجواء فنية مميزة طغت عليها البهجة والحماس.

وصعد مصطفى شوقي على أغنية لحظ رنا ثم قدم تواشيح "ياغريب الدار - عجبا لغزال - أبويا وصاني".

وأكد شوقي في تصريحات لـ الخليج 365 أن هذا التفاعل كان بمثابة تكريم حقيقي له ودافع قوي للاستمرار في تقديم الأفضل.

كما وجّه مصطفى شوقي شكره لإدارة مسرح البالون وللفنان تامر عبد المنعم على الدعم والتنظيم المميز، معبرًا عن امتنانه لكل من شارك في إنجاح هذا الحدث الفني، ومؤكدًا على أن اللقاء بالجمهور في هذا الإطار الفني المتميز يحمل له قيمة خاصة.

وأضاف جاءت الحفلة تزامنا مع احتفالات ثورة يونيو العظيمة، كما أننى مبسوط بالغناء مع النجم لؤى والمايسترو سليم سحاب.

وطرح مؤخرا النجم مصطفى شوقي أحدث أغانيه التي تحمل اسم "زى الدهب" من كلمات وألحان مصطفى شوقي وتوزيع مايكل جمال، وتم تصويرها في جزيرة سهيل بأرض الدهب بمدينة أسوان.