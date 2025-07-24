شكرا لقرائتكم خبر عن مات شاكمان يكشف عن أكثر اللحظات تأثيرا فى Fantastic Four: First Steps والان مع تفاصيل الخبر

كشف المخرج مات شاكمان عن واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا في فيلم Fantastic Four: First Steps، والتي تمثّلت في تقديم شخصية جديدة إلى عالم الأبطال الخارقين، وهي شخصية "فرانكلين ريتشاردز"، ابن السيد فانتاستيك (رييد ريتشاردز) والملكة الخفية (سو ستورم).

وفي حوار مع مجلة Entertainment Weekly، صرّح شاكمان قائلاً: "كنت أريد حقًا إدخال فرانكلين إلى هذا العالم... أكثر لحظة رائعة في حياتي كانت ولادة ابنتي.. الفيلم لا يتناول فقط اللحظات الكبرى والمذهلة، بل أيضًا تلك اللحظات الصغيرة والهادئة والمميزة... والولادة واحدة من أعظم المعجزات التي يعيشها الإنسان، خصوصًا الأهل".



مات شاكمان

فرانكلين، في الفيلم، يتمتع بقدرة خارقة فريدة وهي التحكم في الواقع، حيث تُمكنه أفكاره وخياله من تغيير العالم من حوله، ما يضيف بُعدًا إنسانيًا وعاطفيًا جديدًا للفيلم.

ويضم طاقم التمثيل الرئيسي كلاً من بيدرو باسكال في دور السيد فانتاستيك، وفانيسا كيربي بدور الملكة الخفية، وجوزيف كوين في دور الشعلة البشرية، وإيبون موس-باخراخ بدور الرجل الصخري.

وأكد شاكمان أن هذه الإضافة جعلت العلاقة بين رييد وسو أكثر تميزًا، موضحًا: "هما والدان في القصص المصورة أيضًا. لدينا لاحقًا ابنتهما فاليريا، لكنني أردت أن أُظهر كيف يمكن للطفل أن يغيّر حياة العائلة، وكيف يغيّر العلاقة بين الزوجين."

جدير بالذكر أن فيلم Fantastic Four: First Steps طُرح في دور العرض بتاريخ 23 يوليو 2025.