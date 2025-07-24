الارشيف / فن ومشاهير

أحلام تشوّق جمهورها لحفلها بمهرجان جرش وتطلب منهم اختيار الأغاني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 05:19 مساءً - وصلت الفنانة الإمارتية أحلام إلى الأردن وذلك لإحياء حفل لها ضمن حفلات مهرجان جرش وذلك بتاريخ 25 يوليو 2025.
وشاركت جمهورها فيديو لها أثناء البروفات برفقة المايسترو وليد فايد وطلبت منهم أن يختاروا ما يحبون سماعه من الأغاني لتقوم بأدائها على المسرح، وعلقت على الفيديو وكتبت: "وحشتوني يا أهلي أهل الأردن، اختاروا إيش تحبون تسمعون وراح نعمل حفلة طرب تليق فيكم وفي المهرجان العريق، الجمعة 25 يوليو 2025، المسرح الجنوبي – مهرجان جرش".
وتفاعل معها محبوها ومتابعوها ورحبوا بها لتواجدها بالأردن وتمنوا لها إقامة ممتعة وتقديم حفل مميز.

آخر نشاطات الفنانة أحلام

وكان آخر نشاطات الفنانة أحلام بدبي وذلك في منتدى الإعلام العربي في حفل ختام توزيع جائزة قمة الإعلام العربي وذلك في 27 مايو 2025، وغنت فيه، كما شاركت مؤخراً في ليلة دايم السيف مع نخبة من النجوم من أبرزهم الفنان محمد عبده على مسرح عبادي الجوهر أرينا.
كما أحيت بموسم الرياض بتنظيم من بنش مارك حفلاً لها بعنوان ليلة فنانة العرب.
وأيضاً أحيت حفلاً بعنوان "جلسة بين النجوم" مع الفنانة نوال على مسرح محمد عبده في العاصمة الرياض بيوم التأسيس.
