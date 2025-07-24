الارشيف / فن ومشاهير

بدر الشعيبي يعد جمهوره بمشاركة فنان عالمي له بحفل بشهر أكتوبر بالكويت

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 05:19 مساءً - وعد الفنان بدر الشعيبي جمهوره بأنه سيقيم حفلاً بالكويت، وتحديداً بشهر أكتوبر 2025 بمشاركة فنان عالمي له الحفل، وطلب منهم أن يتوقعوا مَن هذا الفنان الذي سيشاركه الحفل المرتقب.
وعلق وكتب: "بقولكم شي. أنا ورود رش عندنا حفلة بشهر 10 بالكويت. ومعانا فنان عالمي. عالمي مو عربي منوو تتوقعون عطونا أسامي".
وتفاعل معه جمهوره بفرح وكتبوا له "أنت فنان عالمي".

مسرحية "المديـنة الترفيهية"

وكان آخر نشاطاته الفنية تقديم عرض مسرحية "المديـنة الترفيهية"، وهي من ﺇﺧﺮاجه، وﺗﺄﻟﻴﻒ الأغاني لـ محمد الشريدة، ومن تأليف مريم نصير، ومن بطولة كلٍّ من الفنانين: بدر الشعيبي، بشار الشطي، محمد الشعيبي، رهف محمد، منصور البلوشي، فيصل فريد، أحمد إيراج، يعقوب عبد الله، فرح الصراف، هادي خميس، منتظر الزاير، ربيع الصيداوي، طلال سام، بالإضافة إلى آخرين.

ألبوم قادم لـ بدر الشعيبي

كما أعلن الفنان بدر الشعيبي مؤخراً عن ألبوم قادم له، وكشف عن اسمه الذي سيحمل عنوان "الرقم الصعب"، وغرَّد حينها على منصة إكس وكتب: "قريباً ألبومي الجديد 2025، بعنـوان: الرقم الصعـب".
كما غرَّد حينها أيضاً وكتب: "قبل لا أنام، أحب أقولكم ألبومي القادم من أوله إلى آخره كله حب وغرام وفرح، وأنا قاعد أشتغل عليه حاسس بكمية إيجابية فيه، نطروا التفاصيل قريب، وصل سفير الصيف".
https://www.instagram.com/p/DMdpR0ftH9J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
