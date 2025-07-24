شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا عن والدتها فى ذكرى رحيلها السادسة: مافيش حاجة تعوض وجودك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة يسرا على إحياء الذكرى الـ6 لوفاة والدتها بكلمات قالت فيها عبر حسابها على فيس بوك: "6 سنين على فراقك يا أمى ولسه فراقك سايب فراغ كبير فى حياتى مافيش أى حاجة ممكن تعوض وجودك ... مكملة ببركة دعائك وربنا يصبرني على فراقك يا أغلى ما في الدنيا ... ربنا يجمعنا في الفردوس الأعلى ويرحمك ويسكنك فسيح جناته ... فضلا وليس أمراً برجاء قراءة الفاتحة لأمى وكل أحبابنا اللي فارقونا".



يسرا مع والدتها

كانت الفنانة يسرا مرتبطة إلى حد كبير مع والدتها الراحلة، مثلما كان يظهر خلال حوارتها أو تعليقاتها على صورها فى أي لقاء لها إذ أكدت على مدي قربها لها، وكيف كانت داعمة لها.

كما أشارت يسرا إلى أنها لولا دور والدتها فى حياتها لم تكن لتحقق أى شىء مما وصلت إليه من نجاح على المستوي المهني بعدما أصبحت نجمة كبيرة فى عالم السينما والدراما التليفزيونية ومن أهم النجمات على مستوي الوطن العربى.