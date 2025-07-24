شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يحتفل بألبومه الجديد اليوم ويحيى حفلا غنائيا بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم اللبنانى وائل كفورى للاحتفال بإطلاق ألبومه الجديد من خلال حفل غنائى مميز اليوم الخميس فى قطر، حيث يلتقى بجمهوره ليقدم باقة من أغانى ألبومه المنتظر إلى جانب مجموعة من أشهر أغانيه القديمة.

من ناحية أخرى طرح النجم وائل كفورى ثانى أغنيات ألبومه الجديد "WK25" وهي بعنوان "تك تك قلبى"، من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع موسيقى بلال الزين وميكس وماسترينج علي رمضان، والأغنية الأن على يوتيوب، والمنصات الموسيقية، ومحطات الراديو.

واصل النجم وائل كفورى تشويق جمهوره لأغانى ألبومه الجديد عبر صفحاته على السوشيال ميديا، وقد تمكن من إحداث ضجة كبيرة بالصورة التى نشرها أخيراً، بعد ظهوره في الصورة عريساً ببدلة رسمية كلاسيكية وتقف إلى جانبه شابة ترتدي فستان زفاف أنيق، وحرص على إخفاء ملامحها، وهو ما أحدث ضجة كبيرة بين متابعيه الذين تساءلوا ما إذا كانت هذه الصورة حقيقية أم للترويج لكليب أغنية جديدة. واختار كفوري تعليقاً غامضا، وكتب: "شريط الزفاف قريباً"، وهو ما ترك الكثير من علامات الاستفهام حول المقصود من الصورة.

يذكر أن وائل كفوري قد طرح الأيام الماضي، أولى أغنيات ألبومه الجديد، والذي يحمل عنوان "WK25". وقد أطلق الأغنية الأولى باسم "بدي غيّر فيكي العالم"، كلمات إميل فهد، وألحان جيهاد حدشيتي، وتوزيع موسيقى، روني باراك، وميكس و ماسترينج علي رمضان.. وحققت نجاحاً كبيراً في فترة قصيرة.. وتقول كلمات أغنية "تك تك قلبى".