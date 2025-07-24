شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة بوسيل توثق رحلتها إلى سويسرا بصحبة أبنائها × صور والان مع تفاصيل الخبر

وثّقت الفنانة المغربية بسمة بوسيل رحلتها إلى سويسرا بصحبة أبنائها خاصة بعد تخطى آدم تامر حسنى، الوعكة الصحية التى ألمت به وأجرى على إثرها عملتين جراحيتين بسبب انفجار فى الزائدة الدودية، حيث نشرت بسمة على حسابها بموقع إنستجرام، صوراً من الرحلة والتي أطلت بإطلالتين الأولى جذابة وبها بعض الجرأة والثانية رقية وهادئة.



بسمة بوسيل من رحلتها فى سويسرا

بسمة بوسيل طرحت الشهر الماضى أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أبو حب" على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان عطار، وتوزيع جلال حمداوي، وهى ضمن الميني ألبوم الذى طرحت بسمة بوسيل أغانيه تباعاً خلال الأشهر الماضية ويضم 6 أغاني، وهي: "أبو حب، هو اللي نسيني ليه كده؟، خسارة" "وصلتني شي أخبار، حلم".

يذكر أن بسمة بوسيل فازت مؤخراً بجائزة "EMIGALA" فى فئة الموسيقى، تكريمًا لأعمالها الغنائية المتميزة التى حققت انتشارًا واسعًا فى الوطن العربى مؤخرًا، وجاء التتويج تتويجًا لعودتها القوية إلى الساحة الفنية بعد غياب، حيث أعادت تثبيت حضورها عبر أداءات عاطفية وصوت دافئ لامس جمهورها.

بسمة بوسيل تنتظر طرح فيلم "بيج رامى" مع النجم رامز جلال والذى تخوض به أولى تجاربها فى التمثيل، حيث انتهت من الفيلم الشهر الماضى، والعمل يشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربى، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبرى.



بسمة بوسيل فى شوراع سويسرا



بسمة بوسيل مع ابنائها فى شوارع سويسرا



بسمة بوسيل مع ابنها ادم تامر حسنى



بسمة بوسيل



بسمة بوسيل



بسمة بوسيل تتناول الايس كريم فى شوارع سويسرا