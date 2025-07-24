تركي آل الشيخ: موسم الرياض 2025 مليء بالمفاجآت.. وعروض سعودية مميزة

لأول مرة.. إطلاق مهرجان الرياض للكوميديا

مشاركة المحتوى السوري في موسم الرياض

مهرجان الرياض للكوميديا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 04:03 مساءً - قال المستشار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية ، إنّ النسخة الجديدة منستشهد العديد من المفاجآت الضخمة، الأقرب إلى العالمية، ومن المُقرر الكشف عنها اتباعًا خلال الفترة القليلة المُقبلة.وكشف المستشار تركي آل الشيخ، عبر مقطع فيديو، على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مجموعة من الفعاليات المُقرر إقامتها ضمن النسخة المرتقبة من موسم الرياض 2025، قائلًا: "سيكون هناك مسرحيات وحفلات وأنشطة كثيرة، منها ولأول مرة (مهرجان الرياض للكوميديا)، بمشاركة نحو 50 فنانًا من أبرز نجوم الكوميديا حول العالم، والذين يُشاركون بأعمالهم عبر منصات دولية مثل نتفليكس، وأبل، وبرايم أمازون".وأكد أنّ الموسم الجديد سيكون مختلفًا تمامًا، خاصة على مستوى المحتوى الخليجي بشكلٍ عام، والسعودي بشكلٍ خاص، فضلًا عن استقطاب المحتوى السوري وذلك لأول مرة، إذ سيكون هناك عروض مسرحية وحفلات غنائية لنجوم سوريين، متابعًا "أحداث كثيرة عالمية ستكون موجودة في موسم الرياض، فعاليات فنية ورياضية، مثل مباريات كرة قدم، وملاكمة، ومصارعة WWE، ومسابقات في رياضة التنس، وجوائز هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم".وأوضح أنه سيُجرى الكشف عن تلك الفعاليات تباعًا خلال الفترة المُقبلة، مع إزاحة الستار وإطلاق الحملات الإعلانية، قائلًا: "موسم مختلف، والمحتوى السعودي والسوري هو النجم، وستكون هناك أحداث كثيرة نأمل أنّ تنال إعجابكم".

يذكر أنّ الرياض، تسستعد لانطلاق مهرجان الرياض للكوميديا والذي سيكون من 26 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر2025، وأعلن عن ذلك بشكلٍ رسمي رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، حيث نشر تغريدة عبر حسابه على منصة x وكتب خلالها: "ما بقي شيء على مهرجان الرياض للكوميديا، خلوكم قريبين 26 سبتمبر - 9 أكتوبر".

وتضمن البوستر الترويجي للمهرجان عبارات تشويقية كُتب فيها: "أشهر الأسماء، ضحك ما يوقف، ومفاجآت كبرى، العد التنازلي بدأ، جاهزين".

كما نشر حساب عيشها المنصة الرسمية للفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية، وهي إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه عبر الإنستغرام إعلاناً عن هذا المهرجان، حيث نشر بوستر وعلق وكتب عليه: "نجوم الكوميديا من حول العالم في مهرجان الرياض للكوميديا في بوليفارد سيتي، 26 سبتمبر – 9 أكتوبر".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»