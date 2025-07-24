بالصّور- عيد استثنائيّ لأحمد عزّ… جمهوره يُفاجئه بـ”جريدة تكريمات” ومجسّم سينمائيّ فريد

إحتفل جمهور الممثّل المصريّ أحمد عزّ بعيد ميلاده على طريقتهم الخاصّة، إذ قدّموا له قالب حلوى مميّز صُمّم على شكل جريدة تضمّنت أبرز الجوائز والتّكريمات الّتي حصل عليها خلال مسيرته، بالإضافة إلى مجسّم آخر يحمل أسماء معظم أعماله الفنّيّة.

كما زُيّن القالب بصورة بوستر لفيلمه الجديد The Seven Dogs الّذي يشارك ببطولته حاليًّا.

بهذه المناسبة، نشر مدير أعمال “عز” صورة قالب الحلوى على “إنستغرام”، موجّهًا الشّكر للجمهور على محبّته واهتمامه المتواصل.

وتلقّى عزّ بهذه المناسبة سيلًا من التّهاني من زملائه في الوسط الفنّيّ من بينهم يسرا الّتي كتبت له عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”:”كلّ سنة وإنتَ طيّب يا عزّ، ربّنا يفرّح قلبك دايمًا ويزيدك نجاح فوق نجاح.. فخورة بيك وبحبّك جدًّا.”

كما هنّأته شيماء سيف ونشرت صورة تجمعها به، وعلّقت: “كلّ سنة وأنتّ طيّب يا عزّ كل سنة وأنتَ جدع أوي أوي أوي خالص، وعقبال مليون سنة وأنت نجم العالم، بحبّك قدّ الدّنيا.

نذكر أنّ أحمد عزّ ،يشارك في بطولة فيلم “The Seven Dogs” في السّعوديّة الّذي يجمعه على صعيد البطولة بالممثّل كريم عبد العزيز.

فيلم “The Seven Dogs” كتب القصّة المستشار تركي آل الشّيخ، رئيس هيئة التّرفيه بالمملكة العربيّة السّعوديّة، بالمشاركة مع فريق Big Time، سيناريو وحوار محمّد الدّبّاح ومن إخراج العالميَّين بلال وعادل المعروفَين بأعمالهما المتميّزة، أحدثها الفيلم الهوليووديّ الشّهير Bad Boys 3.