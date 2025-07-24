إبن عمرو الليثي ينفصل عن إبنة تامر آمين بعد شهرين من الزواج… ماذا حصل؟

لا يزال خبر انفصال السّيناريست المصريّ شريف الليثي نجل الإعلاميّ عمرو الليثي عن زوجته نور أمين ابنة الإعلاميّ تامر أمين، محطّ اهتمام واسع بين الجمهور، خاصّةً أنّ الطّلاق جاء بعد فترة قصيرة جدًّا من الزّواج لم تتجاوز الشّهرّين.

ونشر الليثي الابن عبر حسابه على “إنستغرام” بياناً قصيراً عبر خاصية القصص القصيرة وقال فيه: “الحمدلله حمداً كثيراً.. كل شيء قسمة ونصيب، أعلن اليوم أنه قد تم الطلاق بيني وبين زوجتي السابقة بعد زواج دام شهرين.. وأسأل الله أن يعوضني خيراً”.

وكان الثّنائي قد احتفل بزواجه في ديسمبر ٢٠٢٤، بحضور باقة كبيرة من نجوم الفنّ والإعلام، وسط أجواء فخمة ضجّت بها مواقع التّواصل، لكن سرعان ما انتهت هذه الزيجة بهدوء، إذ أعلن شريف الليثي بنفسه الخبر عبر “إنستغرام”، مشيرًا إلى أنّ الانفصال تمّ رسميًّا بعد مرور شهرّين فقط على الزّواج.

على الصّعيد المهنيّ، يستعدّ شريف الليثي لخوض أولى تجاربه في التّأليف السّينمائيّ من خلال فيلم “زوجة رجل مش مهمّ” الّذي يجمع بين ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني وهو من إخراج معتزّ التّوني.