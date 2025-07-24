المسلسل التركي “وليّ العهد”… دراما جديدة تنطلق قريبًا

تبدأ يوم الأحد المقبل عمليّات تصوير مسلسل “وليّ العهد”، من إنتاج شركة Fargo، لصالح قناة SHOW التّركيّة. ويُعدّ المسلسل أحد أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الجديد، لما يجمعه من طاقم عمل مميّز وأسماء بارزة في عالم الدّراما التّركيّة.

الموسيقى التّصويريّة للعمل يتولّاها الموسيقار الشّهير تويغار إيشكلي، صاحب البصمة الفريدة في أشهر المسلسلات التّركيّة مثل:

القضاء، الخفرة، في الدّاخل، العائلة، العبقري، إيزيل، العشق الممنوع، العشق المشبوه، الاصطدام، زمهرير وغيرها من الأعمال النّاجحة.

إخراج المسلسل سيكون من توقيع المخرج سنان أوزتورك، المعروف بأعماله المتميّزة مثل: الغدار، ثلاثة قروش، الحفرة، وكان مساعد مخرج في مسلسل في الدّاخل.

أمّا كتّاب العمل فهم: بيرين تيكديمير الّتي شاركت في كتابة ثلاثة قروش ومنزلي.

نجيب غولتشاير، كاتب مسلسل: لتأتي الحياة كما تشاء.

قصّة المسلسل:

مع تدهور الحالة الصّحّيّة لـ ذو الفقار كاراسلو (إرجان)، وبدء تراجع نفوذه في محطّة الحافلات الّتي يملكها، تتّجه الأنظار نحو ابنه ظافر (بوراك) الّذي قيل إنّه سيعود من الخارج. وفي موازاة ذلك، يدخل تيمور (أكين)، الحرفيّ البسيط الّذي يعاني ديونًا متراكمة ورثها عن والده، حياة هذه العائلة الغامضة والمليئة بالأسرار. ومن دون أن يدرك، يجد نفسه وسط دوّامة قدر محتومة، إذ تبدأ لعبة السلطة حين يتسلّم ظافر كاراسلو زمام الأمور من والده.

قناة SHOW تخطّط لعرض المسلسل مساء كلّ خميس، ليكون أوّل مسلسل يفتتح الموسم الجديد. وفي حال لم يطرأ أيّ تعديل، فإنّ الحلقة الأولى ستُعرض في الرّابع من سبتمبر.

وسيدخل “وليّ العهد” المنافسة في وجه مسلسلات قويّة منها: حبّ بلا حدود وحبّات اللؤلؤ.