تامر الخطيب ينضم لفريق عمل مسرحية حب من طرف حامد بطولة ميدو عادل

القاهرة - سامية سيد - انضم الممثل الشاب تامر الخطيب إلى فريق عمل مسرحية "حب من طرف حامد"، والتى من المقرر عرضها بداية أغسطس المقبل على مسرح السامر.

يقام العرض المسرحي حب من طرف حامد تحت رعاية وزير الثقافة وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويشارك تامر الخطيب للمرة الثانية في عمل من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان أحمد الشافعي وكانت مشاركته الأولى في مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ من إخراج الفنان تامر عبدالمنعم.

ومن جانبه أعرب تامر الخطيب عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في عمل يضم كوكبة من النجوم ميدو عادل وخالد محروس ومن إخراج سهى العزبي.

وقال "الخطيب": لأول مرة أشارك مع نجم كبير مثل ميدو عادل وعشرة العمر الفنان خالد محروس وأتمنى أن دوري يحوز على إعجاب الجمهور.

مسرحية حب من طرف حامد تأليف محمد جمال، بطولة ميدو عادل، خالد محروس، إيهاب عز الدين، مصطفى محمود، أحمد سند، ميرال شفيق نورهان عبدالعزيز، أميرة عبدالرحمن، أدهم صفوت.. ديكورات مهندس محمد جابر، ملابس رنا عبدالمجيد والمسرحية من إخراج سهى العزبي وإنتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.