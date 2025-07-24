شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائى يعلن أعضاء لجنتى تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة عن أعضاء لجنتى تحكيم مسابقتى أفلام شباب مصر، بقسميها الطلبة وأفلام شباب مصر المحترفين ضمن فعاليات الدورة الحادية والأربعين من المهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل.

يرأس لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر قسم الطلبة الإعلامية والناقدة السينمائية آمال عثمان التي شغلت مناصب قيادية في مؤسسات صحفية كبرى من بينها أخبار اليوم، كما أسست أول مجلة متخصصة يحررها الشباب والأطفال تحت عنوان صبيان وبنات وتمتلك مسيرة حافلة في تغطية المهرجانات السينمائية المحلية والدولية وقد تم تعيينها سابقا نائبا لرئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائي تقديرا لخبرتها الواسعة.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من أستاذ دكتور حسين بكر مدير التصوير، ويعمل حاليا أستاذا بقسم التصوير بالمعهد العالي للسينما وشارك في عدد من الأفلام المصرية والمعارض الفنية داخل مصر وخارجها ونال عددا من الجوائز في مجالي التصوير السينمائي والفوتوغرافي، كما أخرج عددا من الأفلام التسجيلية الناجحة وشارك كمدير تصوير في عدد من الأعمال السينمائية وتولى سابقا رئاسة المركز القومي للسينما.

كما تضم اللجنة الفنانة أميرة فتحي التي تألقت في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية وتتميز بتنوع أدوارها وقدرتها على تجسيد الشخصيات بعمق وقد حصلت على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية عام 2003.

أما لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر فئة المحترفين فيرأسها الدكتورة عبير رفقي عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية بالإسكندرية وتعد من الشخصيات الأكاديمية البارزة في مجال الإعلام الرقمي، وأسهمت في ربط التكنولوجيا بالإعلام من خلال تنظيم المؤتمرات وورش العمل المتخصصة

وتضم اللجنة في عضويتها الدكتورة إيمان يونس الفنانة والأكاديمية التي بدأت كمطربة في فرقة المصريين قبل أن تتجه إلى العمل الأكاديمي وتحصل على الدكتوراه في المونتاج السينمائي وتشغل حاليا منصب عميدة المعهد العالي للسينما بالقاهرة

كما تضم اللجنة مدير التصوير محمد شفيق رئيس قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما، والذي شارك في تصوير أكثر من خمسين عملا سينمائيا وتليفزيونيا ويعد من أبرز الأسماء في مجال التصوير السينمائي في مصر والعالم العربي، وتم تكريمه مؤخرا في ملتقى رؤية لسينما الشباب عام 2024

ويأتي تشكيل هاتين اللجنتين تأكيدا على حرص مهرجان الإسكندرية السينمائي على الدمج بين الخبرة والاحترافية والحضور الأكاديمي والفني في سبيل دعم وتمكين المواهب السينمائية الشابة في مصر.

يقام المهرجان هذا العام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.