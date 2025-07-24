شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غزل بين هشام جمال وزوجته ليلى أحمد زاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل كل من الفنان والمنتج هشام جمال، في وصلة غزل مع زوجته الفنانة ليلى أحمد زاهر، بعد كتابته كلام حب ورومانسية لها وأن أغنية أنا والقمر للنجم حسين الجسمى أول أغنية يلحنها بعد زواجهما وأنها نالت إعجابها.

لترد عليه ليلى، قائلة: "أنت أحلي حاجة حصلت لي في حياتي وبحبك جدا وبحب الأغنية جدا جدا"، ودخل جميع الفنانين يهنئونه على لحن الأغنية.

أغنية "أنا والقمر" من كلمات أمير طعيمة، ألحان ورؤية فنية هشام جمال، توزيع مادي، مكس وماستر جاسم محمد، وهي من ضمن أغاني ألبوم حسين الجسمي الجديد "في وقت قياسي" الذي طرحه مؤخرا، ويعد هو أول ألبوم كامل له منذ 15 عامًا، وذلك بعد غيابه عن الألبومات الكاملة منذ 2010.

وحرص الجسمي على تقديم الشكر لهشام وليلى، قائلا: "كل الشكر والتقدير للفنان هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر على حضورهما الجميل الذي أضفى لمسة راقية وإحساساً مميزاً على الكليب".

كما أعرب الفنان والمنتج هشام جمال عن سعادته بالتعاون الفني الذى يجمعه بالنجم الإماراتي حسين الجسمي في أغنية "أنا والقمر"، التي لحنها وشارك في بطولة كليب الأغنية برفقة زوجته الفنانة ليلى أحمد زاهر.