صوفي تيرنر تحتفل بميلاد ابنتها بوجود زوجها السابق جو جوناس وعائلته

لقاء نادر في مناسبة عائلية

#SophieTurner reunited with #JoeJonas as she was seen on the balcony of Joe's Miami condo. The former couple came together to celebrate their daughter Delphine’s 5th birthday.



Turner appeared relaxed, FaceTiming with a drink in hand, as Joe was also spotted on the balcony with… pic.twitter.com/ioQJmrkDh7 — backgridus (@BackgridUS) July 23, 2025

تاريخ العلاقة: من قصة حب إلى طلاق مدوٍ

Joe Jonas and Sophie Turner Reach Settlement Agreement 1 Year After Singer Filed for Divorce https://t.co/y07cccA882 — People (@people) September 11, 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 02:39 مساءً - في مشهد جمع بين اللقاء العائلي والتباعد العاطفي، ظهرت النجمة البريطانيةوزوجها السابق المغني الأمريكيمعًا في ميامي للاحتفال بيوم ميلاد ابنتهما الكبرى، ويلا، وسط أجواء توحي بأن العلاقة بين الطرفين لا تزال يسودها الحذر بعد طلاق تصدر عناوين الصحف العام الماضي.— backgridus (@BackgridUS)في يوم الثلاثاء الماضي، اجتمعت صوفي ترنر، 29 عامًا، مع جو جوناس 35 عامًا، لأجل ابنتهما ويلا التي أتمّت عامها الخامس. وشارك في اللقاء أفراد من عائلة، من بينهم شقيقاه نيك وكيفن وزوجتاهما بريانكا تشوبرا ودانييل جوناس.ورغم الحضور العائلي الكامل، بدتوكأنها تُبقي على مسافة واضحة بينها وبين عائلة زوجها السابق. فقد تم رصدها وهي تقف بعيدًا في ركن من شرفة شقة جوناس، تتحدث في مكالمة، بينما يتجمع أفراد العائلة على الجانب الآخر، يتبادلون الأحاديث.والجدير بالذكر أن تيرنر وبريانكا تشوبرا كان قد ألغتا متابعتهما لبعض على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عامين، وحذفتا جميع الصور التي جمعتهما.واختارتإطلالة بسيطة وأنيقة، حيث ارتدت فستانًا أسود طويلًا، ورفعت شعرها في ذيل حصان. في المقابل، ظهر جوناس بإطلالة صيفية غير رسمية بقميص رمادي وبنطال جينز أبيض، وأكمل مظهره بقبعة بيسبول سوداء.إليكِ هذ الخبر الإخوة جوناس وبريانكا تشوبرا في عرض مسرحية The Last Five Years— People (@people)بدأت علاقة، نجمة مسلسل Game of Thrones، مع، نجم Jonas Brothers وأحد نجوم ديزني السابقين، في أواخر عام 2016. وخطبا في أكتوبر 2017، ثم تزوجا في حفل مفاجئ بلاس فيغاس في مايو 2019، تلاه حفل رسمي في فرنسا في يونيو من العام نفسه.رحّب الثنائي بابنتهما الأولى ويلا في يوليو 2020، ثم بابنتهما الثانية دلفين في يوليو 2022. ومع ذلك، لم تدم السعادة طويلًا، إذ تقدّم جوناس بطلب الطلاق في سبتمبر 2023 بعد أربع سنوات من الزواج، ما أشعل معركة قانونية محتدمة.

ثم أعلن الثنائي خبر انفصالهما، ولكن ظلت الأمور الرسمية بينهما في المحاكم معلقة وغير واضحة على مدار عام كامل، حتى أُعلن يوم 11 سبتمبر 2024 عن خبر توصل جوناس وتيرنر إلى اتفاق تسوية، بعد عام من تقديم المغني طلب الطلاق، ويبدو أن الأمور تم حلها تماماً، وحصل كل منهما على كل ما يريده.

في وثائق قدمت للمحكمة في السادس من سبتمبر 2024، والتي حصلت عليها مجلة people ، حكم قاض في فلوريدا بأن زواج جوناس وتيرنر "محطم بشكل لا رجعة فيه". ورغم أن شروط التسوية بينهما سرية، فإن وثائق المحكمة تنص على أن الاتفاق الذي توصلت إليه المحكمة "يخدم مصالح الطرفين وهذه العائلة على النحو الأفضل".

