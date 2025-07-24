جينيفر لوبيز في يوم ميلادها الـ 56: أيقونة متعددة المواهب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 02:39 مساءً - في 24 يوليو 2025، تحتفل ساحرة الشاشة والغناء جينيفر لوبيز بيوم ميلادها الـ56، ومع كل عام يزداد بريقها، وشغفها ونشاطها الفني. ولم تكن لوبيز فقط مجرد فنانة؛ بل شخصية نسوية مُلهمة، وصاحبة مسيرة لسنوات طويلة من الإبداع. وفي هذا التقرير نغوص في أعماق حياة جينيفر من طفولتها البسيطة إلى صعودها كواحدة من أكثر النجوم شهرة.

جينيفر لوبيز ونداهة حب الفن منذ الطفولة

ولدت جينيفر لوبيز في 24 يوليو 1969، في ضاحية كاسا هيل في برونكس بنيويورك، لأسرة بورتوريكية الأصل بسيطة وفي منزل صغير، الأم تدعى غوادالوبي رودريغيز، معلمة، والأب ديفيد لوبيز، فني كمبيوتر. وجينيفر هي الوسطى بين شقيقتين؛ ليزلي، 58 عامًا، وليندا، 54 عامًا. ورثت عن والدتها شغف الموسيقى والرقص، ووالدها غرس فيها قيمة الجدية والعمل.

التحقت لوبيز بعد المدرسة بكلية «برنارد م. باروخ»، وهي كلية للتحصيل العلمي العالي، لكن حب الرقص والموسيقى أخذ مجراه، وقررت ترك الدراسة لتكريس وقتها للفن.

بحثت الشابة المفتونة بعالم الفن عن مكان للرقص، واستقرت على فرقة "Fly Girl" في برنامج In Living Color التلفزيوني. ومن هنا انجرفت للرقص والغناء واداءات التمثيل.

بداية التمثيل وصعود نجمها

أول دور لها كان في فيلم My Little Girl -1986، وعام 1997 تألقت في دور سيلينا كوينتلانا في فيلم Selena، الذي فتح لها أبواب النجومية وتلقّت عنه ترشيحًا للغولدن غلوب، وكان الفيلم يتناول سيرة نجمة موسيقى التيجانو سيلينا كوينتانيلا بيريز.

وبعدها شاركت فى أفلام بارزة، منها: Anaconda،Out of Sight،U-Turn، The Wedding Planner.

الغناء: صعود "J.Lo" كظاهرة عالمية

أصدرت لوبيز أول ألبوم لها عام 1999، وحمل اسم On the 6، واشتهرت فيه أغنية "If You Had My Love "، و" Waiting for Tonight"، كما احتل مراكز متقدمة فور صدوره. وعرفت من وقتها حتى الآن بلقب "J.Lo ".

2001: أصدرت لوبيز الألبوم الثاني لها بالتزامن مع فيلمها الشهير The Wedding Planner، لتصنع إنجازًا تاريخيًا. حيث حققت لوبيز ذاك العام بفيلمها وألبومها نجاحًا عالميًا

ألبومات لاحقة: "This Is Me.. Then"2002" - Rebirth"2005، و"Love? "2011، و AKA" 2014، و"This Is Me.. Now "2002.

أحدث أعمالها:

فيلم Sci‑fi Atlas (مايو 2024): تصدّر Netflix في أكثر من 70 دولة.

Unstoppable (ديسمبر 2024): جسدت دور أم مصارع، ونالت إشادة النقاد.

الأعمال الخيرية والمؤسسة العائلية

أسست لوبيز Lopez Family Foundation مع شقيقاتها لخدمة الأطفال والنساء، مع التركيز على الصحة والرعاية والجندر.

كما تحرص دائمًا على جمع التبرعات ودعم المرضى من خلال فعاليات خيرية مثل Vax Live، إلى جانب مساعدات خاصة لمرضى السرطان.

4 فصول في حياة جينيفر لوبيز.. الزيجات والأبناء

تزوجت جينيفر لوبيز أربع مرات، لكن جميع هذه الزيجات انتهت بالطلاق. فقد تزوجت للمرة الأولى من أوجاني نوا في الفترة من 1997 إلى 1998، ثم من الراقص كريس جود من 2001 إلى 2003، قبل أن تتزوج من المغني مارك أنتوني بين عامي 2004 و2014، وهو والد توأمها ماكس وإيمي.

ومع تصريحها الأخير، يبدو أن لوبيز اختارت طي صفحة الزواج، والتركيز على فنها وذاتها.

علاقة لوبيز وأفليك.. الفصل الأخير

وكان آخر زيجاتها من الممثل الأمريكي بن أفليك، حيث أنهيا انفصالهما رسميًا في فبراير الماضي، بعد مرور عدة أشهر على تقديم لوبيز أوراق الطلاق بنفسها.

العلاقة بين لوبيز وأفليك تُعد واحدة من أكثر العلاقات تعقيدًا في هوليوود، إذ بدأت شرارتها الأولى أثناء تصوير فيلم Gigli، ليتقدم أفليك لخطبتها بعدها. وكان من المفترض أن يُقام زفافهما بعد الخطبة بشهور، لكنهما ألغياه قبل أيام قليلة فقط من موعده.

عاد الثنائي لبعضهما بعد سنوات من الانفصال، وأعلنا زواجهما في يوليو 2022. لكن بحلول ربيع عام 2024، بدأت التكهنات تدور حول وضعهما، بعد أن غاب ظهورهما العلني معًا لمدة شهرين تقريبًا. وفي مايو 2024، أكدت مجلة Us Weekly أن أفليك قد انتقل من منزلهما المشترك في بيفرلي هيلز.

وفي أغسطس 2024، تقدّمت لوبيز بطلب الطلاق بنفسها، من دون توكيل محامٍ، في خطوة فسّرها المحامي المتخصص في طلاق المشاهير، كريس ميلشر، بأنها "محاولة لإظهار أن الانفصال سيتم بهدوء ومن دون صراعات".

