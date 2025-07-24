ماذا قالت إليسا لدى وصولها إلى السعودية لإحياء حفلها اليوم بموسم جدة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 02:39 مساءً - وصلت الفنانة إليسا إلى المملكة العربية السعودية، وتحديداً إلى جدة؛ وذلك لإحياء حفلها بموسم جدة اليوم الخميس 24 من يوليو 2025 على مسرح عبادي جوهر أرينا.
وفي أثناء استقبالها بالمطار من قبل الشركة المنظمة للحفل بنش مارك، وركوبها السيارة للتوجه إلى مقر السكن المخصص لها قالت إليسا بكلمات حب لطيفة إلى أهل جدة: "أحبكم، وأحب جدة، وكل الناس بجدة".
وعلق حساب بنش مارك المنظم للحفل على الفيديو وكتب: "وصلت ملكة الإحساس إليسا جدة، والتحضيرات مستمرة على أعلى مستوى للحفلة المنتظرة.
إيش أكثر أغنية متحمسين تسمعوها؟".
وحفل اليوم بموسم جدة ستحييه الفنانة إليسا وأيضاً الفنان وائل جسار.
كما يستعد الفنان وائل جسار لإقامة عدد من الحفلات منها استعداده لحفل في تونس بـ27 من يوليو في مهرجان بنزرت الدولي.
كما سيحيي حفلاً مع الفنانة عبير نعمة في دبي أوبرا بـ10 من نوفمبر 2025.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»
وفي أثناء استقبالها بالمطار من قبل الشركة المنظمة للحفل بنش مارك، وركوبها السيارة للتوجه إلى مقر السكن المخصص لها قالت إليسا بكلمات حب لطيفة إلى أهل جدة: "أحبكم، وأحب جدة، وكل الناس بجدة".
وعلق حساب بنش مارك المنظم للحفل على الفيديو وكتب: "وصلت ملكة الإحساس إليسا جدة، والتحضيرات مستمرة على أعلى مستوى للحفلة المنتظرة.
إيش أكثر أغنية متحمسين تسمعوها؟".
وحفل اليوم بموسم جدة ستحييه الفنانة إليسا وأيضاً الفنان وائل جسار.
حفلات قادمة للفنانة إليسا والفنان وائل جسارهذا، وتستعد الفنانة إليسا خلال الفترة القادمة لعدد من النشاطات الفنية إضافةً إلى هذا الحفل؛ حيث ستحيي ليلة استثنائية على مسرح دبي أوبرا بتاريخ 3 من نوفمبر 2025، وأيضاً حفل آخر في 28 من يوليو في بيروت، بالإضافة إلى حفلات أخرى.
كما يستعد الفنان وائل جسار لإقامة عدد من الحفلات منها استعداده لحفل في تونس بـ27 من يوليو في مهرجان بنزرت الدولي.
كما سيحيي حفلاً مع الفنانة عبير نعمة في دبي أوبرا بـ10 من نوفمبر 2025.
View this post on Instagram
A post shared by Benchmark (@benchmarkksa)
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»