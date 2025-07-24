شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى ضيف شرف الدورة الثانية من جوائز الباندا الذهبية بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان الكبير حسين فهمى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية من جوائز "الباندا الذهبية"، المقرر إقامتها فى مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان بالصين يومى 12 و13 سبتمبر 2025، وذلك بعد تلقيه دعوة رسمية تقديرية من اللجنة المنظمة للحدث.

وأكدت اللجنة المنظمة أن حضور الفنان الكبير حسين فهمى يثرى الحدث ويعكس خصوصية العلاقات الثقافية بين مصر والصين، ويمثل إضافة مهمة للحوارات الثقافية العالمية على أرض سيتشوان.

وسيتم خلال الدورة الثانية، التى تقام برعاية الاتحاد الصينى للأدب والفنون وحكومة مقاطعة سيتشوان، توزيع 27 جائزة عبر أربع فئات رئيسية: الأفلام، الدراما التليفزيونية، الوثائقيات، وأفلام التحريك، وتهدف الجوائز لتكريم الأعمال السينمائية والتليفزيونية ذات التأثير الإنساني والثقافي، بحضور مجموعة من كبار الفنانين وشخصيات الصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

وتتضمن فعاليات الحدث "ليلة الباندا الذهبية" والمائدة المستديرة الدولية حول الثقافة والإبداع، بجانب العروض الفنية وتكريم الفائزين.

يذكر أن جائزة الباندا الذهبية (Golden Panda Awards) أُطلقت لأول مرة في سبتمبر 2023، وتُعقد مرة كل عامين وتستضيفها مدينة تشنغدو بشكل دائم في مقاطعة سيتشوان. وهي جائزة دولية ثقافية يُنظمها "اتحاد الصين للأدب والفنون" وحكومة مقاطعة سيتشوان، وتُقام بمدينة تشنغدو في الصين، مهد الباندا العملاقة ورمزها الثقافي. وتهدف إلى تكريم الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تساهم في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ القيم الإنسانية عبر الفن السابع والإنتاج التليفزيوني.