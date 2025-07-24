شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تستأنف تصوير "زوجة رجل مش مهم" مع أكرم حسنى أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف النجمة ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهد فيلمها الجديد زوجة رجل مش مهم منتصف شهر أغسطس أو الأسبوع الأخير من أغسطس على أقصى تقدير، وذلك بعد تفرغ أبطال العمل لاسيما وأنهم انشغلوا طوال الأشهر الماضية بتصوير مسلسلاتهم الرمضانية، حيث احتفل القائمون على الفيلم بانطلاقه في شهر ديسمبر الماضى قبل إيقافه بسبب مسلسلات رمضان.

ويجمع فيلم "زوجة رجل مش مهم" ياسمين عبد العزيز وأكرم حسنى، إذ يظهران كزوجان خلال أحداث الفيلم الذى كتبه شريف الليثي في أول تجاربه بالتأليف ويخرجه معتز التوني وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى، ومن المقرر الإعلان عن باقى الفنانين المشاركين في البطولة بالتزامن مع استكمال التصوير مرة أخرى.

وتكسر ياسمين عبد العزيز غياب 7 سنوات عن السينما بفيلم "زوجة رجل مش مهم" وتحديداً منذ تقديمها فيلم "الأبلة طمطم" عام 2018، وذلك بعد عدد من المحاولات لعودتها على مدار السنوات الأخيرة، حيث تعاقدت منذ أشهر على بطولة فيلم جديد تأليف خالد جلال وإنتاج أحمد السبكي وكان من المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة ولكن تأخير خطوات التنفيذ جعلها تدخل فيلمها مع أكرم حسني أولاً.