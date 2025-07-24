شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد النجمة منة شلبي.. مسيرة حافلة بالإنجازات الفنية والإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الخميس الموافق 24 يوليو النجمة منة شلبي بعيد ميلادها، لتكمل مسيرة حافلة بالإنجازات الفنية المميزة، كان آخرها حصولها على جائزة أحسن ممثلة دور أول من خلال فيلم الهوى سلطان الذى لاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه في السينما، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مهرجان جمعية الفيلم الذى أقيم مؤخرا بمركز الإبداع الفنى بالأوبرا.

من "الساحر" إلى نجومية السينما

انطلقت منة شلبي في عالم التمثيل عام 2000 عبر مسلسل "سلمى يا سلامة"، بعد اكتشافها من الفنانة سميحة أيوب، لكن التحول الأكبر في مسيرتها جاء عندما رشحها الفنان محمود عبد العزيز لدورها البارز في فيلم "الساحر" (2001)، الذي أخرجه الراحل رضوان الكاشف، لتصبح بعدها واحدة من أبرز نجمات جيلها.

مسيرة متألقة بين السينما والدراما

على مدار أكثر من عقدين، قدمت منة شلبي مجموعة متنوعة من الأدوار، بين الكوميديا والدراما والإثارة، حيث شاركت في أفلام مثل:

"كلم ماما" (2003) مع حسن حسني وعبلة كامل. "أحلى الأوقات" (2004) إلى جانب حنان ترك وهند صبري. "ويجا" (2005) في عمل جمعها مجددًا مع هند صبري والمخرج خالد يوسف. "أحلام عمرنا" (2005) الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

كما برزت في الدراما التلفزيونية عبر أعمال مثل "أين قلبي" (2002) و"البنات"، حيث أثبتت قدرتها على تجسيد الشخصيات المتنوعة.

إرث عائلي فني ودعم دائم لزملائها

تنتمي منة شلبي إلى عائلة فنية معروفة؛ فهي ابنة الفنانة زيزي مصطفى، ورجل الأعمال هشام شلبي، كما أن عمتها هي الإعلامية الشهيرة بوسي شلبي. وعلى الرغم من نجاحها الفردي، عُرفت بدعمها الدائم لزملائها في الوسط الفني، مما أكسبها محبة واسعة.