تامر حسني يقدم ألبومه الجديد "لينا ميعاد" لأول مرة لايف بمهرجان العلمين

القاهرة - سامية سيد - يستعد نجم الجيل تامر حسني لإحياء سهرة غنائية ضخمة يوم الجمعة المقبلة على مسرح "يو أرينا" بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه.

ومن المنتظر خلال حفل تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة أن يقدم عدد من أغاني ألبومه الجديد "لينا ميعاد"، لأول مرة لايف بعد قيامه بطرح أغانيه خلال الأيام القليلة الماضية، وتصدر الأغاني تريندات مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى.

تامر حسني في مهرجان العلمين للمرة الثالثة على التوالي

وتعد تلك المشاركة الثالثة على التوالي لتامر حسني بمهرجان العلمين منذ انطلاق النسخة الأولى من المهرجان 2023، إذ أحيى على مدار الدورتين الماضيتين حفلين كاملين العدد، محققا نجاحا كبيرا، ويأتي هذا العام ليواصل هذا النجاح، ويشاركه خلال الحفل المطرب الشامي بعدما قدما سويا أغنية بعنوان "ملكة جمال الكون".

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، أثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وتشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم عمرو دياب، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة، وذلك بعدما قدمت أنغام حفل الافتتاح.