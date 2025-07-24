شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الفنون تقدم 12ليلة عرض بالمجان ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وضمن أنشطة وفعاليات اكاديمية الفنون برئاسة الدكتور غادة جبارة يشارك المعهد العالى للفنون المسرحية فى فعاليات الدورة الثامنة عشر من المهرجان القومى للمسرح المصرى والذى يقام فى الفترة من 20 يوليو وحتى 6 اغسطس.

وذلك من خلال تقديم 6 عروض مسرحية تيدأ المشاركة بعرض "حفل تأبين" إخراج مايكل رفلة ويعرض فى الفترة من 22 :23 يوليو على مسرح على فهمى، يلى ذلك عرض كلا من العرض المسرحى " الاولاد يستحقون العطف " إخراج محمد أيمن فى الفترة من 25 : 26 يوليو على مسرح الغد والعرض المسرحى " الأخوة كرامازوف " اخراج عبد الرحمن محسن فى الفترة من 25 : 26 يوليو على مسرح على فهمى.

ويعرض يومى 28 و29 يوليو مسرحية" الوحش " إخراج محمد عادل النجار بمسرح على فهمى يلى ذلك العرض المسرحى " مارلين " إخراج عبد الله سعد

وفى الفترة من 31 يوليو وحتى 1 اغسطس على مسرح على فهمى وتختتم العروض بالعرض المسرحى "جراررين السواقى" اخراج زياد هانى كمال يومى 3 و4 اغسطس على مسرح على فهمى بالمعهد العالى العالى للفنون المسرحية.