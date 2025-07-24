شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يحيى حفلاً غنائيًا فى العبور السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم هيثم شاكر حفلا غنائيا يوم السبت المقبل في منطقة العبور، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

وأحيا مؤخرا هيثم شاكر حفلاً غنائيًا فى السعودية، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى تفاعل معها جمهوره منذ صعوده على خشبة المسرح، ومنها أيامى معاك وخليك جنبى وكنت مداوينى ورنة خلخال وبشوف عيونك وغيرها.

وطرح مؤخرا النجم هيثم شاكر أغنية عايشين الحياة مع بعض احتفالاً بذكرى عيد الشرطة، وهى من كلمات محمد جميل وألحان عزيز الشافعي وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي..

بلدي وغلاوتها عندي أهلي وناسي وعيلتي، أفديكي بعمري كله بس أنتي يا مصر ترضي، فيكي حكايتي وسيرتي من أبويا لجد جدي، أنا مهما قلت عنك ولا أي كلام يكفي، عايشين الحياة مع بعض، واقفين نحمي نفس الأرض، وقت الصعب وقت الجد، شعب وشرطة مع جيشنا، إخوات لينا نفس الأم، لوني وشبهي نفس الدم، عيلة وكل ليلة نتلم، نقسم ملحنا وعيشنا، بلدي ولينا مين غيرها، عايشين فيها من خيرها يوم ما تميل بنعدلها، وكل همومها بنشيلها، ناسها الطيبة في وشوشها تفرح لما بتشوفها، شايلة ضيوفها على كفوفها أصيلة والكل عارفها، عايشين الحياة مع بعض.. واقفين نحمي نفس الأرض، وقت الصعب وقت الجد شعب وشرطة مع جيشنا، إخوات لينا نفس الأم.. لوني وشبهي نفس الدم، عيلة وكل ليلة نتلم، نقسم ملحنا وعيشنا.