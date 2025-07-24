شكرا لقرائتكم خبر عن جيلان علاء: مشاركتى فى مسلسل كتالوج خاصة جداً واستمتعت بالتجربة والان مع تفاصيل الخبر

أشادت الفنانة جيلان علاء بتجربتها في مسلسل كتالوج مع الفنان محمد فراج والمخرج خالد الحلفاوى والذى انطلق عرضه على منصة نتفلكس الأسبوع الماضى وتحقيقه ردود فعل إيجابية جداً، مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أنها استمتعت بالعمل جداً رغم ظهورها كضيفة شرف خلال الحلقات بمشهد أو اثنين فى كل حلقة، معتبره هذا العمل حالة خاصة.

شخصية ذات طابع كوميدى

تابعت جيلان علاء أن شخصيتها فى مسلسل كتالوج كان لها طابع كوميدى وسط أجواء الدراما الحزينة التى اعتمد عليها العمل، وذلك جعلها سعيدة بأن يكون دورها مختلفاً وله طابع خاص، لافتة إلى أنها انتظرت عرض المسلسل بعد تأجيل أكثر من عام ونصف حتى تتابع رد فعل الجمهور وسعدت بعرض حلقاته الثمانية في نفس الوقت وذلك يجعل المشاهد بتابع العمل بأكمله في نفس اليوم.

مسلسل كتالوج من تأليف أيمن وتار إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج أحمد الجنايني، وبطولة محمد فراج، وضيفة العمل ريهام عبد الغفور، ويشارك فى البطولة تارا عماد، وخالد كمال، وبيومي فؤاد، وسماح أنور، وصدقي صخر، ودنيا سامى، وعلى البيلى، وريتال عبد العزيز، وأحمد عصام السيد وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم حنان مطاوع، عمرو يوسف، أمينة خليل، محمد شاهين، جيلان علاء وآخرين.

جيلان علاء تشارك فى مسلسل انا انت.. انت مش انا

وفى سياق آخر، تشارك الفنانة جيلان علاء فى بطولة مسلسل أنا أنت.. أنت مش أنا الذى انطلق تصويره مؤخراً للعرض على المنصات خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت جيلان من تصوير جزء كبير من مشاهدها خلال الفترة الماضية وتستعد لاستئناف باقى دورها على مدار الأسابيع المقبلة.

وأشارت جيلان علاء لـ"الخليج 365" إلى أن مسلسل "أنا انت.. انت مش أنا" يسلط الضوء على عالم الميتا فرس من خلال عالمين الأول حقيقى والثانى افتراضى، موضحة أنها تجسد شخصيتين عكس بعضهما تماماً الأولى فى الحقيقة والثانية فى الميتا فرس، فهى طيبة وفى نفس الوقت عنيفة.

مسلسل أنا انت.. انت مش أنا مكوّن من 15 حلقة وتضم قائمة أبطاله إلى جانب معتصم النهار وميرنا نور الدين كلا من: مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، محمد رضوان، منال سلامة، جيلان علاء والشحات مبروك، والعمل فكرة الفنان والمطرب كريم أبوزيد وتأليف شقيقه أحمد محمود أبوزيد وشاركه في الكتابة أحمد دعية، وإخراج هشام الرشيدى.



