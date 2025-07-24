شكرا لقرائتكم خبر عن زينة أشرف عبد الباقى فى ثانى تجربة إخراجية لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور المخرجة الشابة زينة أشرف عبد الباقى مسلسل ولد وبنت وشايب، فى ثانى تجربة إخراجية لها بعد فيلم مين يصدق، والتجربة الأولى لها فى الدراما التليفزيونية.

والمسلسل من بطولة والدها أشرف عبد الباقي في ثاني أعمالهما معاً بعد فيلم مين يصدق، ويشارك فى البطولة انتصار وليلى أحمد زاهر، ونبيل عيسى ومروان المسلماني وعلاء عرفة وفادى السيد وتأليف محمد بركات وأحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار السيد عبد النبي.

وأعلنت منصة watch it الرقمية عن انطلاق تصوير مسلسل ولد وبنت وشايب، ومن المقرر أن يعرض العمل قريباً على المنصة، بعد الانتهاء من تصويره مباشرة.

وتدور أحداث المسلسل بين الطابع الاجتماعي والكوميدي، ومكون من عشر حلقات.

يشار إلى أن آخر أعمال المخرجة زينة أشرف عبد الباقى فيلم "مين يصدق" بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد أيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.