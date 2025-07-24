شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى وراشد ماجد يحييان حفلاً غنائيًا فى أبوظبى 17 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من النجم الإماراتى حسين الجسمى والنجم راشد ماجد حفلاً غنائيًا، فى أبوظبى يوم 17 أغسطس المقبل، حيث يقدم كل منهما باقة من أغانيهما التى اشتهرا بها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب.

من ناحية أخرى أطلق المطرب حسين الجسمي، مؤخرا أول عملين من “ألبوم HJ2025”، ضمن الخطة التي اعتمدها في إصدار أغنيتين أسبوعيًا طيلة موسم الصيف.

وجاء العمل الأول هو رائعة شعرية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتحمل عنوان "يا نسيمٍ هب جدواكم" من ألحان الملحن ياسر بو علي، وتوزيع عصام الشرايطي، وتأتي بصيغة فنية تعكس عمق الكلمة وقوة الإحساس.

وجاء العمل الثاني، فهو أغنية مصرية عاطفية بعنوان "مِستنيك" من كلمات تامر حسين، وبرؤية فنية وألحان حسين الجسمي، وتوزيع مادي، وتحمل في طيّاتها مشاعر الحب والشوق والانتظار بلغة موسيقية صادقة.

ويشارك الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، في الأغنية المصرية، حيث يظهران بالأبيض والأسود وتقنيات الذكاء الاصطناعي.