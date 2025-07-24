شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون الـ39 بالأردن بحضور وزير الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد افتتاح مهرجان جرش بالأردن حضور رئيس وزراء الأردن الدكتور جعفر حسان مندوبا عن الملك عبد الله الثانى، ليشعل شعلة مهرجان جرش التاسع والثلاثين، الذى يستمر حتى 2 أغسطس المقبل، ويحمل هذا العام شعار: "هنا الأردن.. ومجده مستمر".

وتزيّنت سماء جرش بعروض دورن تضمنت صورا للملك عبد الله الثانى وولى العهد، وشعلة المهرجان وشعاره، وصورا للمدينة الأثرية، وعلم الأردن.



افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون (1)



افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون (2)

وقال وزير الثقافة رئيس اللجنة العليا للمهرجان، مصطفى الرواشدة: "السلام على من دوّن حرفا، ونقش كلمة، وكتب جملة فى كتاب الوطن وسفره بأبجدية عربية فصيحة، بحروفها الخالدة.. السلام على من رسم ولوّن وخط على الغيم لوحة لصورة الوطن فتردد الصدى فى الجهات: هنا الأردن، ومجده مستمر".

وأضاف الرواشدة، خلال الحفل الذى حضره وزير الثقافة المصرى الدكتور أحمد فؤاد هنو: "ها نحن نوقد شعلة مهرجان جرش للثقافة والفنون فى دورته التاسعة والثلاثين، بما ترمز الشعلة من عنوان للنور والتنوير والضياء، ونشر الفرح والبهجة، ومد جسور الحوار، وحمل خطاب الدولة الأردنية، وتعزيز الفعل الإبداعى، والتعريف بالمثقف والكاتب والفنان الأردني".

وأشار إلى أننا فى جرش اليوم نحتفل بالوطن وتراثه وبقيمه الوطنية التى لم تكن يوما إلا قيم دعم الحق، ودعم حق فلسطين بالحرية والدولة والعيش بكرامة وسلام.

وكما اهتمت الدورة بتوسيع المشاركة الأردنية، فقد ركزت على الفن الملتزم والثقافة الجادة التى تنسجم مع ثوابت الأردن ومواقفه العروبية التى تسخر كل الجهود فى سبيل دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم، والدفاع عن حقوقهم، ووقوف الأردن بثبات ضد العدوان على غزة والاعتداءات المتكررة فى الضفة الغربية والقدس الشريف.

وأشار إلى أن على مسارح جرش وقف فنانو العرب ومثقفوه يعبرون عن صوت فلسطين بفنهم ورددتها الجماهير، وسيبقى مهرجان جرش صاحب هذه الرسالة وحامل صورة الأردن بثقافته وفنه وتنوعه وبوجهه العربى والإنسانى الصادق.

ووجه رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى، محمد بنى ياسين، التحية للحضور باسم جرش وأهلها، مبينا أن مهرجان جرش ليس حدثا فنيا أو ثقافيا فحسب، بل هو تعبير عميق عن وجدان الأردن ونبض من هويته الوطنية ورسالة حضارية ناصعة إلى العالم كله.

وبين أن المهرجان يشكل جزءا من هويتنا الوطنية ورسالة الأردن للعالم، واليوم يشهد المهرجان على قدرة الأردن على أن يبقى منارة للفكر وملتقى للثقافات ومنبرا للحوار ومصدرا متجددا للأمل.

وتصمنت فعاليات الافتتاح أوبريت "على ذرى المجد" الذى يحتفى بتاريخ الأردن وقيادته وشعبه، وبالعلاقة الروحية بين اللغة والقصيدة والوطن، فى إطار درامى غنائى بصرى، عبر وصلات غنائية وطنية فصيحة كتبها الشاعر حيدر محمود.

واستخدم الحجر الأثرى للمسرح الرومانى كشاشة عرض بصرية، تعرض عليها مشاهد رقمية رباعية الأبعاد تشمل صورا تاريخية، وأعلاما، ولوحات رمزية، ومشاهد شعرية متحركة.

وشهد الافتتاح عروضا ورقصات وطنية فلكلورية، كما اختارت إدارة المهرجان الفنان عمر العبد اللات، "صوت الأردن"، ليكون نجم حفل افتتاح، تكريما لمسيرته الفنية.