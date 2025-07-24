شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت تامر حسنى بحفله فى مهرجان العلمين بدورته الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن حفل النجم تامر حسنى في مهرجان العلمين بدورته الثالثة، يوم الجمعة 25 يوليو الجاري، في منطقة "يو أرينا" بمدينة العلمين الجديدة، للمرة الثالثة على التوالي.

وكل محبيه ينتظرون الحفل بسبب المفاجآت التي يحرص تامر حسنى على تقديمها وإبهار الجمهور بها من العروض والاستعراضات و الفقرات المبهرة ودعمه للمواهب الشابة ويحرص على صعودهم معه على المسرح كما فعل فى حفلة فى الدورة الأولى للمهرجان أما فى الدورة الثانية قدم عددا كبيرا من الفقرات كل فقرة معه موهبة جديدة من غناء وعزف وتقديم للجمهور

وسوف يغنى تامر حسنى عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما يغنى بعضًا من أغانى ألبومه الجديد " لينا معاد" الذى طرحه الأيام الماضية، وغيرها من الأغاني الأخرى التي تحظى بمكانة مختلفة ومميزة لدى الجمهور.

طرحت تذاكر حفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثالثة، يوم 25 يوليو الجارى، خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، وتمت إتاحة التذاكر لـ5 فئات متاحة للجميع، ويشارك فى الحفل مع تامر المطرب الشامى.

حفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين بدورته الثالثة

ويحرص النجم تامر حسني على التواجد مع جمهور العلمين كل عام، إذ شارك منذ انطلاق مهرجان العلمين في نسخته الأولى عام 2023، وقدم خلال الدورة الأولى عددا كبيرا من أغانيه وسط تفاعل الجمهور، وحققت تلك الحفلة نجاحا كبيرا، وكرر تامر حسني هذا النجاح العام الماضي خلال فعاليات الدورة الثانية، وقدم حفلا كامل العدد، ليأتي حفله الغنائي المقرر يوم 25 يوليو كثالث تعاون بينهم وبين مهرجان العلمين.

وتقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.