أسماء أبو اليزيد: خلصت حدوتة فات الميعاد وشكرا على رحلة مليانة حب وانبساط (صور)

أعربت النجمة أسماء أبو اليزيد عن سعادتها بردود الفعل حول مسلسها "فات الميعاد"، الذي انتهت أحداثه مؤخرا، وقالت عبر حسابها على إنستجرام: "شكراً على رحلة مليانة حب وود وشغل بضمير وانبساط في نفس الوقت، شكراً لكل الناس".



أسماء ومجدي

ونشرت أسماء صورا مع أبطال وصناع المسلسل، صحبتها بالتعليق: "مفيش صورة هتكفينا كلنا مع بعض وفيه ناس كتير مش موجودين في الصور بس موجودين في قلوبنا وفي بالنا".



أسماء

مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، سلوى محمد علي، محمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

تدور أحداث مسلسل فات الميعاد في إطار اجتماعي تشويقي حول بسمة التي تقوم بطلب الطلاق من مسعد بعد اعتدائه عليها أكثر من مرة، ليتحول طلبها إلى سلسلة لا تنتهي من المشاكل والصراعات التي تخوضها معه، خاصة مع ولادتها لابنتها الأولى منه.



أبطال مسلسل فات الميعاد



أحمد صفوت وأسماء أبو اليزيد



أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد



أسماء أبو اليزيد مع النجمة حنان سليمان



أسماء أبو اليزيد مع طفلتها في المسلسل



أسماء أبو اليزيد مع فدوى عابد



أسماء أبو اليزيد مع يوسف وائل نور



أسماء أبو اليزيد من كواليس فات الميعاد



أسماء أبو اليزيد ومارتينا عادل



أسماء أبو اليزيد



النجم محمود البزاوي مع أسماء أبو اليزيد



قبلة من النجمة حنان سليمان لأسماء أبو اليزيد



كواليس المسلسل



كواليس فات الميعاد



مشهد نهاية فات الميعاد