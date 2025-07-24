بالصور.. روجينا تقضي إجازة الصيف بصحبة عائلتها في إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحرص الفنانة روجينا على الاستمتاع بإجازتها الصيفية، وقضاء اوقاتًا ممتعة مع عائلتها في مدينة ميلانو الإيطالية.

ونشرت روجينا صورًا بصحبة زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثلية، وابنتها مريم، في شوارع ميلانو، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

https://www.instagram.com/p/DMdv88rsisg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMdv88rsisg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMdv88rsisg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMdv88rsisg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMdv88rsisg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يُذكر أن روجينا شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري"، إلى جانب عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، علي الطيب، نادين، ورانيا فريد شوقي. المسلسل من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، ويتكون من 15 حلقة.

اقرأ أيضا..

مهرجان الرياض للكوميديا يضم أكثر من 50 نجما.. تعرف على التفاصيل

بعد "فستانك الأبيض".. هشام جمال يهدي ليلى زاهر أغنية "أنا والقمر"