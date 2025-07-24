ياسمين قطامي تنشر صورًا عائلية من حفل زفاف شقيقتها زين قطامي وسيليو صعب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 01:21 صباحاً - لايزال حفل زفاف سيليو صعب نجل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب من الأردنية زين قطامي متصدرًا الترند ويحظى بالاهتمام والمتابعة من الكثيرين حيث وُصف حفل الزفاف بالأسطوري على مدار ثلاثة أيام متتالية من الإبهار والفخامة والرقي والأناقة وحضور حشد من الفنانين والإعلاميين من لبنان ومختلف العالم العربي.

شقيقتا زين قطامي تلفتان الأنظار في حفل زفاف شقيقتهما

تابع الآلاف حفل زفاف سيليو صعب وزين قطامي بكل تفاصيله عبر لياليه الثلاث سواء من خلال الصور والفيديوهات المنتشرة عبر السوشيال ميديا. ولاتزال هذه الصور تحظى بالاهتمام في كل مرة ينشر بعضًا منها أحد أفراد عائلتي العروسين ومنها الصور التي نشرتها ياسمين قطامي شقيقة العروس زين قطامي عبر حسابها على إنستغرام جمعتها بشقيقتيها زين ومسا بالاضافة لصور لياسمين بمفردها وأخرى لشقيقتها العروس زين مع عريسها سيليو. وعلقت على الصور "كل الحب في العالم". ووضعت رمز القلب باللون الأبيض مع أول حرفين من اسمي سيليو وزين C&Z وأيضًا رمز خاتم الزواج.

بالاضافة للعروس زين قطامي التي خطفت الأنظار، لفتت أيضًا شقيقتاها ياسمين ومسا الاهتمام في حفل زفاف شقيقتهما. وبدتا تحملان الكثير من ملامح الشبه بشقيقتهما بملامح الوجه والشعر الأسود الطويل والقوام الممشوق. إذ أطلت ياسمين وصيفة العروس بفستان من توقيع دار المصمم إيلي صعب وجاء منسجمًا مع فستان العروس باللون الأبيض ومن نفس قماشته أضيف إليه الترتر الفضي اللامع. وأرفق الفستان مع ذيل طويل زاد من أناقته وفخامته. فيما ارتدت مسا قطامي في حفل زفاف شقيقتها زين قطامي فستانًا طويلًا باللون الأزرق الفاتح مرصعًا بأكمله بحبيبات الكريستال الأزرق.

صور عائلية أخرى من حفل اليوم الأول

كذلك نشرت ياسمين قطامي مجموعة أخرى من الصور العائلية من الحفل اليوم الأول من الزفاف الذي امتدّ لثلاث. وجمعت الصور ياسمين بشقيقتيها العروس زين ومسا ووالدتهن حيث تألقن جميعهنّ بفساتين أنيقة من دار المصمم إيلي صعب. وكان لافتًا أن العروس وشقيقتيها يحملن الكثير من ملامح الشبه بوالدتهن.

العروس زين قطامي تنشر صورها من حفل زفافها برفقة عائلتها

بدورها نشرت العروس زين قطامي صورًا جمعتها بعائلتها من الحفل الأول الذي سبق زفافها وبعائلة زوجها سيليو صعب. بالاضافة لصور مع والدها وهما يدخلان الكنيسة في بكركي تمهيدًا لإجراء مراسم الزفاف.

وكان حفل زفاف سيليو صعب نجل المصمم اللبناني- العالمي إيلي صعب إلى الأردنية زين قطامي تمّ يوم الجمعة 18 يوليو الجاري في مقر البطريركية المارونية في بكركي حيث قام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بمراسم الزفاف. وقد غصت باحة الكنيسة الخارجية بالمدعوين من الأهل والأصدقاء والشخصيات البارزة والفنانين ومنهم إليسا ووائل كفوري وسيرين عبد النور وغيرهم. وتزين المكان بالأشجار الخضراء والزهور البيضاء في مشهد ساحر. وحفل الزفاف هذا سبقه وتلاه حفلان آخران في 17 و19 يوليو وضمّ العديد من الفنانين والإعلاميين.

