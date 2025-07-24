بعد شائعات متكررة... أميرة فراج تعلن رسميًا طلاقها من أحمد فهمي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 01:21 صباحاً - أعلنت الفنانة أميرة فراج، رسميًا، خبر طلاقها من النجم أحمد فهمي، في تصريح صحفي جاء بعد ساعات قليلة من انتشار شائعات الانفصال على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبهذا الإعلان، وضعت أميرة حدًا للجدل والتكهنات التي لاحقت علاقتهما في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن الانفصال تم بهدوء وبشكل رسمي.

الطلاق تم بود واحترام

أوضحت أميرة فراج أن الطلاق تم في أجواء هادئة، مشددة على أن العلاقة بينهما ما زالت يسودها الاحترام المتبادل، رغم الانفصال. وأضافت أن القرار جاء بشكل ودي، بعيدًا عن الخلافات أو الصراعات.

نفي أحمد فهمي

وفي المقابل، تداولت بعض وسائل الإعلام تصريحات منسوبة إلى إدارة أعمال الفنان أحمد فهمي، نفت خلالها تمامًا صحة ما تم تداوله بشأن الانفصال. ووصف الفريق الإعلامي لفهمي هذه الأخبار بالشائعات، مؤكدًا: «هذا الكلام خاطئ وليس له أساس من الصحة»، مطالبًا المواقع الإخبارية والمدونين على مواقع التواصل بتوخي الدقة وعدم نشر معلومات غير مؤكدة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالحياة الشخصية للفنان.

شائعات متكررة منذ العام الماضي

وتجدر الإشارة إلى أن الحديث عن انفصال الثنائي لم يكن جديدًا؛ إذ سبق أن انتشرت أنباء مشابهة في العام الماضي، غير أن فهمي بادر حينها بنفي تلك الشائعات بطريقة غير مباشرة، حيث نشر صورة تجمعه بأميرة على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، وأرفقها بتعليق مقتبس من القرآن الكريم: «ومن شر حاسد إذا حسد»، في إشارة ضمنية إلى عدم صحة الأنباء المتداولة آنذاك.

قصة حب أحمد فهمي وزوجته

وسبق أن روى أحمد فهمي قصة حبه مع أميرة فراج في لقاء خاص مع برنامج صاحبة السعادة مؤكدا أنه رأى أميرة لأول مرة عندما كانت تغني في كورال الأطفال في الأوبرا. وقالت أميرة عن هذه المرحلة: "كنت في فرقة المايسترو سليم سحاب وعمري 17 سنة، وتقابلنا في بروفات حفلة مجمعة بمناسبة احتفالات أكتوبر، أنا كنت في الكورال وهو يعزف مع الأوركسترا. وكل شوية يبص لي".

وتابعت: "بعد تالت يوم طلع ورايا برا البروفة، وقلت كفاية مطاردة 3 مرات وصِعِب عليّا جداً، وعزمني على باليه كسارة البندق". وبعد هذا اللقاء بدأت علاقتهما تصبح قوية.

سبب ابتعاد أميرة عن الغناء

خلال اللقاء، كشفت أميرة فراج عن سبب توقُّفها عن الغناء لفترة قائلة: "اتخطبنا 4 سنين وبعدها اتجوزنا، وخلّفت عمر على طول، وأمي تُوفيت قبل ما تعرف إني حامل، ومكانش في دماغي حاجة غير إني أربي الولد، وعمر خد كل وقتي فوقفت غنا واشتغلت بشهادتي آداب إعلام مراسلة، ولما بقى عندي وقت رجعت أغني". وأكّدت أن كل ما تردد حول إجبار أحمد فهمي لها على الابتعاد عن الغناء ليس صحيحاً، وذلك لأنها فضّلت برغبتها أن تعطي الأولوية لابنها وأسرتها.

نجومية أحمد فهمي وابتعاد أميرة عن الأضواء

يُعد الفنان أحمد فهمي من أبرز الوجوه الفنية في السنوات الأخيرة، حيث نجح في الجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج، وحقق حضورًا لافتًا على الساحة الفنية. وعلى النقيض، اختارت أميرة فراج الابتعاد عن الأضواء، حيث أعلنت اعتزالها وفضّلت الانسحاب من الساحة الفنية بهدوء، رغم موهبتها اللافتة، ثم عادت مؤخرا لتقدم موهبتها في الغناء بكليب أصعب تجربة.

